Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравил женщин с 8 марта

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Этот весенний праздник прежде всего напоминает о значимых традициях, утверждающих в обществе основы социальной солидарности.
110 лет назад, в марте 1913 года, жительницы России поддержали требования активисток других стран о всеобщем избирательном праве для женщин.
Сегодня равные политические права граждан воспринимаются как основополагающая норма. Международный женский день стал замечательным поводом выразить женщинам свое восхищение, признательность за свойственные им доброту, чуткость, обаяние и нежность.
Проявляя милосердие, заботу и любовь к детям, старшему поколению, женщины олицетворяют домашний уют, семейное счастье, делают мир ярче. В этот праздничный день, когда сама природа пробуждается к жизни, улыбки прекрасной половины человечества подобны весеннему солнцу – наполняют всё вокруг праздничным настроением.
Своей неутомимой энергией, ответственным отношением к делу женщины подают пример высокого профессионализма. Жительницы Владивостока сегодня заняты практически во всех сферах жизнедеятельности города. Прекрасные врачи и учителя, активные общественные и политические деятели, компетентные руководители, успешные предприниматели и грамотные специалисты – все они добиваются достойных результатов в избранной профессии.
В Думе города Владивостока шестого созыва девять женщин-депутатов представляют интересы жителей своих избирательных округов, эффективно содействуя обеспечению высоких стандартов в сферах образования, социальных услуг, здравоохранения, материнства и детства.
Отдельные слова благодарности и искренние поздравления звучат сегодня в адрес представительниц прекрасного пола – волонтеров, социальных работников, оказывающих поддержку военнослужащим, семьям участников Специальной военной операции. Низкий поклон женщинам-ветеранам, которые своей трудовой доблестью приближали Великую Победу, внесли значимый вклад в сохранение мирной жизни в годы Великой Отечественной войны!
Милые женщины! Спасибо вам за ваше понимание и терпение, душевную теплоту, мир и спокойствие, которыми вы наполняете нашу жизнь! Пусть рядом с вами всегда будут близкие люди, которые станут для вас надежной опорой!
От всей души желаю вам весенних улыбок и цветов, личного счастья, добра и благополучия, праздничного настроения, мирного чистого неба над головой!
С праздником вас, дорогие женщины!
Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик