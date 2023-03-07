За высокие достижения: Олег Кожемяко вручил награды жительницам Приморья

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Глава региона поздравил женщин с наступающим праздником 8 марта и заслуженными наградами, пожелал благополучия и здоровья.
Олег Кожемяко отметил, что сегодня без женщин не обходится ни одна отрасль. Более того, есть такие сферы, которые держатся именно на женских плечах — это образование, медицинские услуги, культурой. Олег Кожемяко назвал имена, которыми гордится не только Приморье, но и вся страна.
— Ни одно крупное событие в крае, ни один социально значимый проект не проходит без участия женщин. И так было всегда. И когда Анна Ивановна Щетинина водила корабли — первая в мире женщина-капитан. И когда трудилась на кондитерском производстве Анна Федоровна Чулкова — разработчица рецепта конфет «Птичье молоко». И когда первая в Приморье женщина-космонавт Елена Олеговна Серова покоряла космические вершины, — заявил Олег Кожемяко.
Обладательницами наград стали жительницы Приморья — многодетные мамы, общественницы, работницы здравоохранения, образования, автопредприятий, оборонного комплекса.
Благодарственные письма губернатора Приморского края и самые теплые слова предназначались матерям военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции. Тем, кто воспитал героев, настоящих защитников своей Родины, присутствующие аплодировали стоя.
Олег Кожемяко вручил также Благодарственные письма губернатора Приморского края председателю женсовета Пятой Краснознаменной Ордена Жукова Общевойсковой армии Полине Черненко и руководителю фонда «Надежный тыл» Алене Штыбиной.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что чем ближе Международный женский день, тем строже контролеры во Владивостоке.