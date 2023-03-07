За высокие достижения: Олег Кожемяко вручил награды жительницам Приморья

— Ни одно крупное событие в крае, ни один социально значимый проект не проходит без участия женщин. И так было всегда. И когда Анна Ивановна Щетинина водила корабли — первая в мире женщина-капитан. И когда трудилась на кондитерском производстве Анна Федоровна Чулкова — разработчица рецепта конфет «Птичье молоко». И когда первая в Приморье женщина-космонавт Елена Олеговна Серова покоряла космические вершины, — заявил Олег Кожемяко.