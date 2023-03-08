Приморские кофейни, возможно, придется посещать со своими кружками

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Это следует из требований зеленого стандарта для кофеен, которые предлагает создать Российский экологический оператор.
РЭО призвал россиян отказаться от одноразовых стаканов для кофе и переходить на термокружки. Ведомство уже направило письма в Российскую ассоциацию бариста и Федерацию Рестораторов и Отельеров России, в которых предлагает внедрить новый свод требований для кофеен. В их числе — переход на многоразовую посуду.
— Мы поддерживаем инициативы и кампании, нацеленные на переход к многоразовой таре для кофе и отказ от одноразовых бумажных стаканов. Ведь страдает окружающая среда, в нее попадают пластиковые отходы, которые невозможно переработать, вырубаются деревья. И мы посчитали, что если все кофеманы России перейдут на термокружки, то за год не будут использованы более 41 миллиарда бумажных стаканов. Таким образом удастся сохранить 2,5 миллиона тонн древесины, почти 39 миллиардов литров воды, а 292 тысяч тонн отходов не окажется на полигонах, — комментирует инициативу генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В пресс-службе РЭО поясняют: бумажная посуда не подлежит переработке, поскольку покрывается слоем полипропиленовой пленки. Отделит ее от бумажной основы не представляется возможным. На полигоне этот пластик будет лежать тысячу лет, ухудшая экологию.
Также РЭО предлагает создать знак экологической сертификации для кофеен — в поддержку отказа от бумажных стаканов от кофе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что РЭО призывает использовать просроченные продукты в качестве полезного вторсырья.