Приморские кофейни, возможно, придется посещать со своими кружками

— Мы поддерживаем инициативы и кампании, нацеленные на переход к многоразовой таре для кофе и отказ от одноразовых бумажных стаканов. Ведь страдает окружающая среда, в нее попадают пластиковые отходы, которые невозможно переработать, вырубаются деревья. И мы посчитали, что если все кофеманы России перейдут на термокружки, то за год не будут использованы более 41 миллиарда бумажных стаканов. Таким образом удастся сохранить 2,5 миллиона тонн древесины, почти 39 миллиардов литров воды, а 292 тысяч тонн отходов не окажется на полигонах, — комментирует инициативу генеральный директор РЭО Денис Буцаев.