Владивосток вернется в 1907 год — съемки нового сериала запланированы в Приморье

Posted 9 марта 10:59
Published 9 марта 10:59
Modified Сегодня, 00:37
Updated Сегодня, 00:37
Во Владивостоке пройдут съемки многосерийного художественного сериала с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли. В сюжете картины лежит рассказ об открывателе и путешественнике Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
«Сейчас идет кастинг. Арсеньева буду играть я. Режиссер — Дмитрий Киселев, который снимал „Время первых“. Оператор — [Владимир] Башта», — комментирует предъсъемочную подготовку руководитель студии «Третий Рим», которая занимается запуском проекта, Евгений Миронов. Участие в массовых сценах отдается жителям Приморья, информирует агентство ТАСС в своем сообщении.
Запуск проекта реализуется при поддержке Приморского края и Министерства культуры РФ. Часть съемок будет проходить Приморье, а часть в Санкт Петербурге. Производство ленты планируется на сентября 2023 года и продлится до февраля-марта 2024. Представители киноиндустрии уже побывали в экспедиции на Дальнем Востоке и выбрали места для будущих съемок.
«Это Владивосток 1907 года — мы [с этого] начинаем. Это и сам город, и тайга, и переправа через реки», — добавил в комментарии Миронов.
Владимир Арсеньев известен как путешественник, географ, этнограф, писатель и исследователь Дальнего Востока. Историческая личность — Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. Арсеньев стал автором художественных книг таких как «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Японский режиссер Акира Куросава в 1975 году экранизировал повесть Арсеньева, за что стал обладателем премии «Оскар».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о проведении киносъемок в столице Дальнего Востока.