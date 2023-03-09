Владивосток вернется в 1907 год — съемки нового сериала запланированы в Приморье

Владимир Арсеньев известен как путешественник, географ, этнограф, писатель и исследователь Дальнего Востока. Историческая личность — Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. Арсеньев стал автором художественных книг таких как «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Японский режиссер Акира Куросава в 1975 году экранизировал повесть Арсеньева, за что стал обладателем премии «Оскар».