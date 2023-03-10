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Posted 9 марта 23:13

Published 9 марта 23:13

Modified Сегодня, 00:37

Updated Сегодня, 00:37

Осадки продолжат терроризировать Приморье 10 марта

9 марта 2023, 23:13
Согласно данным Примгидромета, 10 марта осадки продолжатся, при этом день выдастся теплым. Средняя температура воздуха составит +1…+12°C.

В крае властвует поле пониженного атмосферного давления. В связи с этим в некоторых муниципалитетах может пойти снег. Ветер ожидается южный умеренный.

Во Владивостоке переменная облачность. Днем все будет спокойно, однако под вечер следует ожидать небольшие осадки. Ветер также усилится вечером. Температура воздуха достигнет +1…+3°C.

Уссурийску повезло больше — сюда снег не дойдет, а температура воздуха будет значительно выше: +6…+8°C.

В Находке ситуация аналогичная, только вот столбики термометра покажут +3…+5°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что папа Римский посетит Приморье. Ему постараются показать все красоты края — остается надеется, что в день его приезда погода тоже не подкачает.

#Прогнозы#Погода#Прогноз погоды#Новости#Приморский край#Владивосток#Уссурийск#Находка
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