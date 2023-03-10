Осадки продолжат терроризировать Приморье 10 марта

Posted 9 марта 23:13
Published 9 марта 23:13
Modified Сегодня, 00:37
Updated Сегодня, 00:37
В крае властвует поле пониженного атмосферного давления. В связи с этим в некоторых муниципалитетах может пойти снег. Ветер ожидается южный умеренный.
Во Владивостоке переменная облачность. Днем все будет спокойно, однако под вечер следует ожидать небольшие осадки. Ветер также усилится вечером. Температура воздуха достигнет +1…+3°C.
Уссурийску повезло больше — сюда снег не дойдет, а температура воздуха будет значительно выше: +6…+8°C.
В Находке ситуация аналогичная, только вот столбики термометра покажут +3…+5°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что папа Римский посетит Приморье. Ему постараются показать все красоты края — остается надеется, что в день его приезда погода тоже не подкачает.