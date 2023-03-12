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Published Вчера, 02:37

Modified Сегодня, 00:38

Updated Сегодня, 00:38

Чудище-снежище атакует Приморье: самые сильные осадки ещё впереди, говорят синоптики

12 марта 2023, 02:37

В Приморском крае снегопад продлится всё воскресенье, обещают синоптики

Снег, заваливший уже Владивосток и практически всё Приморье, оказывается ещё только намекает на грядущие неприятности. Портал «Маглипогода» обещает: самые сильные осадки — да ещё и с ветром — впереди.
Сюжет
Снег

По словам специалистов портала, циклон на Приморье пришёл солидный, увесистый, так сказать. Поэтому и осадки вечером в субботу начались раньше, и выпадет их больше, чем ожидалось.

«Циклон подойдёт к Приморью только вечером и в ночь пройдет вдоль побережья края. Поэтому во второй половине дня ожидается резкое усиление осадков и ветра», — сообщает «Маглипогода». Портал выдаёт прогноз: особенно достанется северо-востоку края, где возможны зимние грозы и ледяной дождь. В Лесозаводске, например, снег не закончится и к утру, причём ночью ожидаются метель и сильный ветер.

Столице ДФО тоже достанется, снег, штормовой ветер и метель нас ещё только ожидают. Городским службам придётся непросто, и сказать точно, что будет с движением по городу в понедельник, пока очень сложно.

А как красиво всё начиналось в субботу ночью, не правда ли? Крупные снежинки, безветрие - и просто-таки снежная красота.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что традиционного мартовского снегопада Владивостоку и в этом году не избежать.

#Прогнозы#Погода#Снег#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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