Чудище-снежище атакует Приморье: самые сильные осадки ещё впереди, говорят синоптики

Posted Вчера, 02:37
Published Вчера, 02:37
Modified Сегодня, 00:38
Updated Сегодня, 00:38
По словам специалистов портала, циклон на Приморье пришёл солидный, увесистый, так сказать. Поэтому и осадки вечером в субботу начались раньше, и выпадет их больше, чем ожидалось.
«Циклон подойдёт к Приморью только вечером и в ночь пройдет вдоль побережья края. Поэтому во второй половине дня ожидается резкое усиление осадков и ветра», — сообщает «Маглипогода». Портал выдаёт прогноз: особенно достанется северо-востоку края, где возможны зимние грозы и ледяной дождь. В Лесозаводске, например, снег не закончится и к утру, причём ночью ожидаются метель и сильный ветер.
Столице ДФО тоже достанется, снег, штормовой ветер и метель нас ещё только ожидают. Городским службам придётся непросто, и сказать точно, что будет с движением по городу в понедельник, пока очень сложно.
А как красиво всё начиналось в субботу ночью, не правда ли? Крупные снежинки, безветрие - и просто-таки снежная красота.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что традиционного мартовского снегопада Владивостоку и в этом году не избежать.