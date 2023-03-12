Чудище-снежище атакует Приморье: самые сильные осадки ещё впереди, говорят синоптики

«Циклон подойдёт к Приморью только вечером и в ночь пройдет вдоль побережья края. Поэтому во второй половине дня ожидается резкое усиление осадков и ветра», — сообщает «Маглипогода». Портал выдаёт прогноз: особенно достанется северо-востоку края, где возможны зимние грозы и ледяной дождь. В Лесозаводске, например, снег не закончится и к утру, причём ночью ожидаются метель и сильный ветер.