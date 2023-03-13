Из-за снега в Приморье закрыли движение через Высокогорский перевал

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ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края сообщил, что проезд там сильно затруднён. Движение по перевалу закрыто. Сейчас на перевале работает тяжёлая техника, движение будет открыто в течение дня.
Циклон, накрывший в воскресенье Приморье, оказался очень щедр на осадки. В 13 городах и округах края выпало больше месячной нормы осадков. При этом на северо-востоке снег всё ещё идёт, прекратился он только в столице ДФО и на юге края.
Ночью на дорогах Приморья работало 220 единиц техники.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода сегодня в Приморском крае.