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Из-за снега в Приморье закрыли движение через Высокогорский перевал

13 марта 2023, 00:32

В Приморском крае из-за снегопада закрыли для транспорта Высокогорский перевал

Снежный циклон, в прошедшее воскресенье и ночь на понедельник охвативший фактически весь Приморский край, засыпал снегом Высокогорский перевал в Дальнегорском округе. Движение по перевалу временно закрыто.
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Снег

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края сообщил, что проезд там сильно затруднён. Движение по перевалу закрыто. Сейчас на перевале работает тяжёлая техника, движение будет открыто в течение дня.

Циклон, накрывший в воскресенье Приморье, оказался очень щедр на осадки. В 13 городах и округах края выпало больше месячной нормы осадков. При этом на северо-востоке снег всё ещё идёт, прекратился он только в столице ДФО и на юге края.

Ночью на дорогах Приморья работало 220 единиц техники.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода сегодня в Приморском крае.

#Перекрытие дорог#Погода#Снег#Новости#Приморский край
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