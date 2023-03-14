ЕГЭ теперь будут сдавать и взрослые люди во Владивостоке

Posted 14 марта 10:05
Published 14 марта 10:05
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Согласно информации мэрии, испытать свои силы и проверить знания школьный программы может любой желающий — что родитель выпускника, что студент или практикующий специалист любой профессии. Они смогут ознакомиться с действующими правила экзамена, а также понять, через что именно проходят подростки на пути к счастливому будущему.
Местом провидения выбрали 2 школу № 23. Начало экзамена — в 15:00. Алгоритм прост:
Контрольно-измерительные материалы подготовит Федеральный институт педагогических измерений. Результаты теста можно узнать у предметной комиссии.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что школы Приморья получат новое техническое оборудование. Всего учебным заведениям передадут 445 ноутбуков и столько же компьютерных мышек.