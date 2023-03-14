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Posted 14 марта 10:05

Published 14 марта 10:05

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

ЕГЭ теперь будут сдавать и взрослые люди во Владивостоке

14 марта 2023, 10:05
В администрации Владивостока сообщили, что в рамках акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» желающие могут попробовать свои силы в одном из главных экзаменов для школьников. Начало «проверки» назначили на 24 марта в 15:00.

Согласно информации мэрии, испытать свои силы и проверить знания школьный программы может любой желающий — что родитель выпускника, что студент или практикующий специалист любой профессии. Они смогут ознакомиться с действующими правила экзамена, а также понять, через что именно проходят подростки на пути к счастливому будущему.

Местом провидения выбрали 2 школу № 23. Начало экзамена — в 15:00. Алгоритм прост:

  • 15:00 — вход в ППЭ и регистрация;
  • 15:00–15:20 — сдача личных вещей и проход в аудитории;
  • 15:20–15:40 — инструктаж для участников, заполнение экзаменационных бланков;
  • 15:40–16:35 — написание работ.

Контрольно-измерительные материалы подготовит Федеральный институт педагогических измерений. Результаты теста можно узнать у предметной комиссии.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что школы Приморья получат новое техническое оборудование. Всего учебным заведениям передадут 445 ноутбуков и столько же компьютерных мышек.

#Общество#Образовние#Новости#Приморский край#Владивосток
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