ЕГЭ теперь будут сдавать и взрослые люди во Владивостоке

Согласно информации мэрии, испытать свои силы и проверить знания школьный программы может любой желающий — что родитель выпускника, что студент или практикующий специалист любой профессии. Они смогут ознакомиться с действующими правила экзамена, а также понять, через что именно проходят подростки на пути к счастливому будущему.