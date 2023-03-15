Администрация Владивостока уделяет большое внимание поддержке участников СВО

Отметим, что Константин Шестаков не формально, а со всей душой относится к проблемам участников СВО и их близких. И тот факт, что он лично возглавляет штаб по поддержке семей, говорит о многом. В том числе и о том, что глава Владивостока держит в приоритете те факторы жизни и города, и всей страны, о которых говорил президент страны Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию. Именно в этом выступлении президент России особое внимание уделил вопросам оказания помощи семьям бойцов СВО.