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Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Администрация Владивостока уделяет большое внимание поддержке участников СВО

15 марта 2023, 06:18
«Помните, здесь, в родном городе, у вас крепкий тыл, ваши семьи окружат заботой», — такие слова очень важно услышать солдату, отправляясь в зону боевых действий. А знать, что слова подкреплены делом, — важнее вдвойне.

Во Владивостоке поддержка участников СВО и их семей — вопрос, который находится под личным контролем главы города Константина Шестакова. Наши земляки, отправляясь в зону боёв, могут спокойно выполнять свой ратный труд и не беспокоиться о том, как живётся их семьям. Потому что семьи участников СВО в краевом центре окружены заботой.

Именно это — забота, создание максимально комфортных условий для жизни тех, чьи мужья, сыновья, отцы воюют с нацистами на СВО, поставлена во главу угла всей деятельности по поддержке семей участников СВО во Владивостоке. Во имя этой благой цели руководство города сумело объединить усилия властных структур, общественных (в том числе — ветеранских) организаций и предпринимателей.

В столице ДФО действует штаб (и возглавляет его лично глава города Константин Шестаков), который осуществляет не только и не столько контролирующие функции (хорошо ли, правильно ли работают принятые ранее меры поддержки), но в первую очередь призван реагировать на новые запросы от родных участников СВО.

Ведь подчас любые льготы и выплаты не так ценны, как вовремя сказанное тёплое слово, дружеское участие. Поэтому в задачи штаба включено создание системы психологической помощи семьям участников СВО. Как подчеркнул глава города, к этой работе следует привлекать квалифицированных специалистов.

Отметим, что Константин Шестаков не формально, а со всей душой относится к проблемам участников СВО и их близких. И тот факт, что он лично возглавляет штаб по поддержке семей, говорит о многом. В том числе и о том, что глава Владивостока держит в приоритете те факторы жизни и города, и всей страны, о которых говорил президент страны Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию. Именно в этом выступлении президент России особое внимание уделил вопросам оказания помощи семьям бойцов СВО.

 

#Поддержка#СВО#Администрация Владивостока#Новости#Приморский край#Владивосток
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