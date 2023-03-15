Информация о деятельности по состоянию на 15.03.2023
15 марта 2023, 06:14
Фото: ВСК
Основные направления деятельности ООО «Восточно-Страховой Альянс»: обязательное медицинское страхование, защита прав застрахованных граждан, экспертиза качества оказанной медицинской помощи, информационное сопровождение застрахованных лиц.
Многолетний опыт,
Индивидуальный подход к каждому застрахованному лицу на всех этапах оказания медицинской помощи,
Оперативное взаимодействие со всеми медицинскими организациями, работающими в системе ОМС,
Высококвалифицированные специалисты и постоянное обучение персонала компании.