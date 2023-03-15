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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Информация о деятельности по состоянию на 15.03.2023

15 марта 2023, 06:14
Фото: ВСК
Основные направления деятельности ООО «Восточно-Страховой Альянс»: обязательное медицинское страхование, защита прав застрахованных граждан, экспертиза качества оказанной медицинской помощи, информационное сопровождение застрахованных лиц.
  • Многолетний опыт,
  • Индивидуальный подход к каждому застрахованному лицу на всех этапах оказания медицинской помощи,
  • Оперативное взаимодействие со всеми медицинскими организациями, работающими в системе ОМС,
  • Высококвалифицированные специалисты и постоянное обучение персонала компании.
Информация о деятельности ООО СМО «Восточно-страховой альянс» по состоянию на 15.03.2023 г.
Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации
Отчет о финансовых результатах
Отчет о потоках денежных средств
Бухгалтерский баланс
Аудиторское заключение
Порядок обжалования действий сотрудников
О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕД. ПОМОЩИ КОНСУЛЬТАЦИИ СМО ВСА, ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2022
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в Приморском крае
Перечень медицинских организаций
Пункты выдачи полисов
Заявление о выборе (замене) СМО
Заявление о переоформлении полиса ОМС
Заявление о включении в единый регистр застрахованных лиц
Запрос на предоставление выписки из единого регистра застрахованных лиц сведений о полисе обязательного медицинского страхования
Выписка из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС
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