Специалист рассказала о пользе авокадо и куркумы для нормализации гормонального фона

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Она сообщила, что для нормализации гормонального фона можно применять естественные средства, включая увеличение потребления полезных жиров, присутствующих в авокадо и грецких орехах. Также полезно включать в рацион иммуностимулирующие продукты, например, рыбу, пишет Pravda.Ru.
В частности, по словам Курбатовой, для нормализации выработки гормонов и обменных процессов следует уменьшить потребление сахара и всего, что вызывает пищевую аллергию. Также необходимо придерживаться принципов правильного питания и избегать стрессовых ситуаций, а еще очень желательно проконсультироваться у нутрициолога или врача.
В числе натуральных средств для стабилизации гормонального фона эксперт назвала куркуму и имбирь, брокколи и цветную капусту, авокадо и грецкие орехи, а также мясо, моллюски, молоко, сыр, яйца, печень и тыкву (включая тыквенные семечки).