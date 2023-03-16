Специалист рассказала о пользе авокадо и куркумы для нормализации гормонального фона

В частности, по словам Курбатовой, для нормализации выработки гормонов и обменных процессов следует уменьшить потребление сахара и всего, что вызывает пищевую аллергию. Также необходимо придерживаться принципов правильного питания и избегать стрессовых ситуаций, а еще очень желательно проконсультироваться у нутрициолога или врача.