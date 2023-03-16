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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Специалист рассказала о пользе авокадо и куркумы для нормализации гормонального фона

Сегодня, 11:41
Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова объяснила, что гормоны воздействуют практически на все системы и процессы в организме, поэтому гормональный сбой может привести к серьезным проблемам.

Она сообщила, что для нормализации гормонального фона можно применять естественные средства, включая увеличение потребления полезных жиров, присутствующих в авокадо и грецких орехах. Также полезно включать в рацион иммуностимулирующие продукты, например, рыбу, пишет Pravda.Ru.

В частности, по словам Курбатовой, для нормализации выработки гормонов и обменных процессов следует уменьшить потребление сахара и всего, что вызывает пищевую аллергию. Также необходимо придерживаться принципов правильного питания и избегать стрессовых ситуаций, а еще очень желательно проконсультироваться у нутрициолога или врача.

В числе натуральных средств для стабилизации гормонального фона эксперт назвала куркуму и имбирь, брокколи и цветную капусту, авокадо и грецкие орехи, а также мясо, моллюски, молоко, сыр, яйца, печень и тыкву (включая тыквенные семечки).

#Общество
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