Каждый приморец может поздравить Олега Кожемяко на страницах газеты «Золотой Рог»

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
Чтобы тёплые слова дошли до адресата и были опубликованы, жители Приморья могут направить свои поздравления на этот номер:
📞 +7 902 052-23-78 (WhatsApp)
Руководители предприятий, главы муниципальных образований и депутаты, свои поздравления могут высылать на этот контактный телефон:
📞+7 914 707-10-20 (WhatsApp)
Формат поздравления редакция принимает в виде текста:
Для физических лиц — ФИО, возраст и город проживания,
Для юридических лиц — наименование организации и ФИО руководителя.