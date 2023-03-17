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Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Каждый приморец может поздравить Олега Кожемяко на страницах газеты «Золотой Рог»

17 марта 2023, 02:19
Фото: Правительство Приморского края
Любой желающий может написать своё поздравление, адресованное губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и оно будет опубликовано в следующем выпуске делового еженедельника «Золотой Рог» № 11 от 21.03.23

Чтобы тёплые слова дошли до адресата и были опубликованы, жители Приморья могут направить свои поздравления на этот номер:

📞 +7 902 052-23-78 (WhatsApp)

Руководители предприятий, главы муниципальных образований и депутаты, свои поздравления могут высылать на этот контактный телефон:

📞+7 914 707-10-20 (WhatsApp)

Формат поздравления редакция принимает в виде текста:

Для физических лиц — ФИО, возраст и город проживания,
Для юридических лиц — наименование организации и ФИО руководителя.

Услуга платная

#Люди#Губернатор#Общество#День рождения#Приморский край#Владивосток
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