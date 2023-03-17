Олег Кожемяко и жизнь 6:1 — глава Приморья празднует свой День Рождения

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
Коллектив издания желает губернатору Приморья Олегу Николаевичу успехов в развитии и укреплении социально-экономического статуса региона, а также, как истинному лидеру — спокойной силы.
Пусть инициативы всегда находят отклик у мудрых собеседников, а планы будут реализованы совместно с талантливыми единомышленниками.
Здоровья, гармонии в семейном кругу, надежных людей рядом и истинных побед!
С днём рождения!