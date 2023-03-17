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Posted Сегодня, 02:08

Published Сегодня, 02:08

Modified Сегодня, 02:10

Updated Сегодня, 02:10

Олег Кожемяко и жизнь 6:1 — глава Приморья празднует свой День Рождения

17 марта 2023, 02:08
Фото: Правительство Приморского края
Деловая газета Приморского края «Золотой Рог» поздравляет главу региона Олега Кожемяко с днём рождения.

Коллектив издания желает губернатору Приморья Олегу Николаевичу успехов в развитии и укреплении социально-экономического статуса региона, а также, как истинному лидеру — спокойной силы.

Пусть инициативы всегда находят отклик у мудрых собеседников, а планы будут реализованы совместно с талантливыми единомышленниками.

Здоровья, гармонии в семейном кругу, надежных людей рядом и истинных побед!

С днём рождения!

#Губернатор#Политика#Приморский край#Владивосток
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