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Published Вчера, 00:40

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Чем опасна забастовка пунктов выдачи Wildberries, рассказали приморцам

18 марта 2023, 00:40

Протесты против Wildberries указывают на острые проблемы социальной жизни страны

По всей стране прошла на днях забастовка пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Коснулось это и Приморья — только во Владивостоке были закрыты пять точек.

Почему эта акция на самом деле очень опасна и вовсе не является простой разборкой между руководством компании и владельцами точек выдачи, разбирались «Новые Известия».

Во-первых, как отмечает политолог Сергей Старовойтов, акция оказалась реально масштабной — от Москвы до самых до окраин, как говорится. В один день, разом закрылись тысячи точек выдачи и владельцы каждой вывесили на дверях примерно одни и те же объявления. Значит, был координационный центр, и это очевидно.

«Новый пролетариат» — курьеры, таксисты, рабочие на стройках, а также тысячи мелких ИП — активно тестируются на протестную активность, которая происходит самым опасным образом: не в официальной политической дискуссии, а в мессенджерах и акциях прямого действия», — отмечает политолог.

Во-вторых, историк и публицист Сергей Черняховский добавляет: что способствовало развалу СССР во времена Горбачёва? Бесконечные забастовки, возникающие всё так же — от Москвы до самых до окраин. Они проходили под лозунгами солидарности трудящихся и всегда имели покровителей, тех, кто бы в этом заинтересован. Кто? Ответ всем известен.

«Поэтому тут всегда есть вопрос — кто организовывал и кто за этим стоит. Если владельцы точек будут продолжать борьбу и привлекать к себе внимание, это событие станет значимым. Если плюнут и разойдутся, то на данном этапе значимым политическим событием это не станет», — говорит Черняховский, отмечая при этом, что звоночек в любом случае прозвенел.

Эксперты считают, что акцию протеста владельцев точек выдачи «Вайлдберриз» нельзя оставлять без анализа либо считать чем-то разовым и малозначительным.

Заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Емельянов уверен, что в ситуацию требуется вмешательство на государственном уровне.

«Следует вмешаться тем, кто отвечает за социальную политику в России. Они должны найти способы — или разработать — меры законодательного урегулирования таких конфликтов. Инициатива должна быть за правительством», — приводят слова эксперта «Новые Известия».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Wildberries ввёл новые поборы для клиентов.

#Люди#Общество#Забастовка#Новости#Приморский край#Владивосток#НИ
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