Чем опасна забастовка пунктов выдачи Wildberries, рассказали приморцам

Во-вторых, историк и публицист Сергей Черняховский добавляет: что способствовало развалу СССР во времена Горбачёва? Бесконечные забастовки, возникающие всё так же — от Москвы до самых до окраин. Они проходили под лозунгами солидарности трудящихся и всегда имели покровителей, тех, кто бы в этом заинтересован. Кто? Ответ всем известен.