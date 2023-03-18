Чем опасна забастовка пунктов выдачи Wildberries, рассказали приморцам

Posted Вчера, 00:40
Published Вчера, 00:40
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Updated Сегодня, 06:44
Почему эта акция на самом деле очень опасна и вовсе не является простой разборкой между руководством компании и владельцами точек выдачи, разбирались «Новые Известия».
Во-первых, как отмечает политолог Сергей Старовойтов, акция оказалась реально масштабной — от Москвы до самых до окраин, как говорится. В один день, разом закрылись тысячи точек выдачи и владельцы каждой вывесили на дверях примерно одни и те же объявления. Значит, был координационный центр, и это очевидно.
«Новый пролетариат» — курьеры, таксисты, рабочие на стройках, а также тысячи мелких ИП — активно тестируются на протестную активность, которая происходит самым опасным образом: не в официальной политической дискуссии, а в мессенджерах и акциях прямого действия», — отмечает политолог.
Во-вторых, историк и публицист Сергей Черняховский добавляет: что способствовало развалу СССР во времена Горбачёва? Бесконечные забастовки, возникающие всё так же — от Москвы до самых до окраин. Они проходили под лозунгами солидарности трудящихся и всегда имели покровителей, тех, кто бы в этом заинтересован. Кто? Ответ всем известен.
«Поэтому тут всегда есть вопрос — кто организовывал и кто за этим стоит. Если владельцы точек будут продолжать борьбу и привлекать к себе внимание, это событие станет значимым. Если плюнут и разойдутся, то на данном этапе значимым политическим событием это не станет», — говорит Черняховский, отмечая при этом, что звоночек в любом случае прозвенел.
Эксперты считают, что акцию протеста владельцев точек выдачи «Вайлдберриз» нельзя оставлять без анализа либо считать чем-то разовым и малозначительным.
Заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Емельянов уверен, что в ситуацию требуется вмешательство на государственном уровне.
«Следует вмешаться тем, кто отвечает за социальную политику в России. Они должны найти способы — или разработать — меры законодательного урегулирования таких конфликтов. Инициатива должна быть за правительством», — приводят слова эксперта «Новые Известия».
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