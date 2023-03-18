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Updated Сегодня, 05:32

Немножко упал: комичное происшествие парализовало центр Владивостока — видео

18 марта 2023, 05:32

Во Владивостоке с эвакуатора упал автомобиль во время движения

Отчасти комичное, отчасти печальное происшествие, которое и полноценным ДТП-то назвать нельзя, изрядно осложнило траффик в центре Владивостока.

Как сообщают новые медиа, при подъёме по улице Уборевича в районе кольца на Суханова закреплённый автомобиль на эвакуаторе упал на проезжую часть. Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.

Тем не менее, этот инцидент весьма осложнил движение в центре города — образовались пробки на Светланской, Океанском проспекте и улице Уборевича.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье инспекторы ДПС проводят массовые рейды.

#Автомобили#Происшествие#ДТП#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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