Немножко упал: комичное происшествие парализовало центр Владивостока — видео

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Как сообщают новые медиа, при подъёме по улице Уборевича в районе кольца на Суханова закреплённый автомобиль на эвакуаторе упал на проезжую часть. Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения.
Тем не менее, этот инцидент весьма осложнил движение в центре города — образовались пробки на Светланской, Океанском проспекте и улице Уборевича.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье инспекторы ДПС проводят массовые рейды.