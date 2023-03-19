zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:03

Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:03

Updated Сегодня, 02:03

Массовые рейды проводят автоинспекторы по всему Приморью

19 марта 2023, 02:03

В Приморском крае проводятся рейды по правилам перевозки детей в авто

Массовые рейды проводит сегодня госавтоинспекция на дорогах Приморского края. В центре внимания — автомобили с детьми в салоне.
Сюжет
ДПС

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Приморского края, рейды посвящены предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров. Сотрудники ДПС будут проверять, как соблюдаются требования по перевозке детей.

Проверяться, разумеется, будут автомобили с несовершеннолетними и малолетними пассажирами. Инспекторы будут обращать особое внимание на то, находится ли ребенок в автокресле, например.

— Основной упор в работе сделан на разъяснение последствий ДТП (демонстрация фотографий с мест автомобильных аварий) и мер административной ответственности, — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что наряды ДПС в этой связи будут базироваться рядом с детскими садами и школами.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке осудили пьяного водителя.

#Рейд#ДПС#ГИБДД#Новости#Приморский край#Общество
Подпишитесь
Чудище-снежище атакует Приморье: самые сильные осадки ещё впереди, говорят синоптики
12 марта 02:37
Владивосток вернется в 1907 год — съемки нового сериала запланированы в Приморье
9 марта 10:59
Рыбаки в Приморье едва не откололись на льдине
11 марта 05:51
Приморские кофейни, возможно, придется посещать со своими кружками
8 марта 00:56
Будет ли землетрясение во Владивостоке: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
7 марта 09:02
Из-за снега в Приморье закрыли движение через Высокогорский перевал
13 марта 00:32