Массовые рейды проводят автоинспекторы по всему Приморью

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Приморского края, рейды посвящены предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров. Сотрудники ДПС будут проверять, как соблюдаются требования по перевозке детей.
Проверяться, разумеется, будут автомобили с несовершеннолетними и малолетними пассажирами. Инспекторы будут обращать особое внимание на то, находится ли ребенок в автокресле, например.
— Основной упор в работе сделан на разъяснение последствий ДТП (демонстрация фотографий с мест автомобильных аварий) и мер административной ответственности, — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что наряды ДПС в этой связи будут базироваться рядом с детскими садами и школами.
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