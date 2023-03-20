Таможня даёт добро: «Терминалу Астафьева» разрешили хранить контейнерные грузы

Отметим, что «Терминал Астафьева» активно включился в создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. В настоящий момент предприятие отправляет от пяти до семи контейнерных поездов в неделю: станции Сеятель и Клещиха (Новосибирск), Аппаратная (Екатеринбург), Шушары (Санкт-Петербург) и Электроугли (Москва). Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны и сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах.