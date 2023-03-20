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Таможня даёт добро: «Терминалу Астафьева» разрешили хранить контейнерные грузы

20 марта 2023, 02:31
Фото: zr.media
Находкинская таможня выдала АО «Терминал Астафьева» разрешение на хранение контейнерных грузов. Это позволит в ближайшей перспективе значительно увеличить грузооборот порта.
Сюжет
Грузы

Как сообщили специалисты предприятия, генеральное разрешение на временное хранение товаров прежде всего необходимо для размещения и хранения на территории порта контейнерных грузов.

«Разрешение позволяет выгружать груз, хранить и оформлять его в таможенном отношении на территории необходимое для этого время. Это значительно упрощает наш технологический процесс и увеличивает скорость обработки контейнерных судов, а в целом и грузооборот всего порта. Для этих целей на территории производственного комплекса №1 в настоящее время мы оборудуем дополнительную площадку для хранения контейнеров. Также начинаем приемку экспортных грузов с жд-транспорта», — сообщил заместитель генерального директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Ядрищенский.
АО «Терминал Астафьева»
Фото: vostokmedia.com

Отметим, что «Терминал Астафьева» активно включился в создание дополнительных возможностей по расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. В настоящий момент предприятие отправляет от пяти до семи контейнерных поездов в неделю: станции Сеятель и Клещиха (Новосибирск), Аппаратная (Екатеринбург), Шушары (Санкт-Петербург) и Электроугли (Москва). Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны и сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах.

Ранее в прошлом году специалисты предприятия начали успешно принимать и обрабатывать иностранный груз в порту, что стало возможно после открытия на территории постоянной зоны таможенного контроля. Специально для работы с контейнерами была создана соответствующая инфраструктура, закуплена новая техника, что позволило запустить новые технологические процессы.

#Экономика#Общество#Грузы#Контейнер#Приморский край#Владивосток#Находка
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