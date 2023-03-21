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Posted 21 марта 08:48

Published 21 марта 08:48

Modified Сегодня, 00:52

Updated Сегодня, 00:52

Под присмотром губернатора и мэра строится школа на Патрокле во Владивостоке

21 марта 2023, 08:48
Совместную проверку хода строительства школы на Патрокле провели сегодня губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. В школе будут углублённо изучать физику и математику.
Сюжет
Город

Совместные проверки мэром и губернатором хода строительства социальных объектов во Владивостоке стали уже хорошей традицией. Это говорит и о том, что детский сад, школа, больница или жильё будут возведены вовремя и качественно (при таком пригляде-то!), и о том, что многие вопросы подрядчикам будет решать намного проще. Также немаловажен и тот факт, что власти края и краевого центра работают слаженно, дружно, говорят на одном языке — и это идёт Владивостоку только на пользу.

Школа на Патрокле — важнейший объект социальной инфраструктуры в этом динамично развивающемся районе города. Сдана школа на 1275 мест будет в конце года и, как отметил Константин Шестаков, это учреждение образования будет ориентировано на углубленное изучение физики и математики. Также здесь будут проводиться уроки по робототехнике, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

— Мы активно в этом вопросе сотрудничаем с Дальневосточным федеральным университетом, — отметил Константин Шестаков. — Его выпускники, его специалисты придут преподавать в эту школу. Также вуз поможет в создании профильных классов.

Сейчас на строительной площадке продолжаются монолитные работы по возведению каркасов зданий, ведётся монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, а также кладка наружных и внутренних стен обоих корпусов. Всего ежедневно на строительной площадке задействовано до 300 рабочих.

Глава Владивостока и глава Приморья внимательно вникли в ситуацию на стройке и приняли решение увеличить количество рабочих и строительной техники на площадке. Чтобы все работы были точно завершены в срок — под внимательным и доброжелательным присмотром Олега Кожемяко и Константина Шестакова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Владивостока анонсировал изменения в транспортной схеме города.

#Люди#Город#Администрация Владивостока#Приморский край#Владивосток#Новости#Олег Кожемяко#Константин Шестаков
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