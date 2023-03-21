Под присмотром губернатора и мэра строится школа на Патрокле во Владивостоке

Совместные проверки мэром и губернатором хода строительства социальных объектов во Владивостоке стали уже хорошей традицией. Это говорит и о том, что детский сад, школа, больница или жильё будут возведены вовремя и качественно (при таком пригляде-то!), и о том, что многие вопросы подрядчикам будет решать намного проще. Также немаловажен и тот факт, что власти края и краевого центра работают слаженно, дружно, говорят на одном языке — и это идёт Владивостоку только на пользу.