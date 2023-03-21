Владимир Соколов: «укрепление отношений с КНР — приоритет на уровне государства»

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
Представительная российская делегация. Её возглавил вице-президент МОО «Московская ассоциация предпринимателей», председатель Совета директоров ГК «БлэкХос» Владимир Соколов. Стоит отметить, что Владимир Соколов — дальневосточник. Он родился в Южно-Сахалинске, окончил ДВГТУ (ныне ДВФУ). Также среди участников делегации были еще дальневосточники — инженер ГК «БлэкХос» Всеволод Соколов, финансовый аналитик по поиску и привлечению зарубежных инвестиций Константин Мозоль. Делегация посетила ряд промышленных предприятий Китайской Народной Республики. Среди них — завод тяжелого машиностроения в Шеньяне, предприятия города Усин, где производят оборудование для производства медной катанки и кабельной продукции.
ГК «БлэкХос» — одна тех фирм, которые вносят заметный вклад в укрепление российско-китайских торгово-экономических связей. Сегодня очевидно, что выбор стратегического партнёрства на китайском направлении, сделанный много лет назад, оказался стратегически верным.
На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель Совета директоров ГК «БлэкХос» Владимир Соколов.
— Владимир Александрович, люди, далёкие от реального дела, но близкие к пустым пересудам в интернетовских чатах, скажут, что Китай — это от безысходности. Весь остальной мир из-за санкций закрыт, и идти России просто некуда. Что вы об этом скажете?
— Скажу то, что вы уже сказали — это пустые пересуды дилетантов. Мы на китайский рынок товаров, технологий и услуг вышли одними из первых в нашей сфере бизнеса, ещё в 2008 году, когда о санкциях ещё и речи не шло. Но уже тогда было понятно, что Китай точно будет первой экономикой мира, что и случилось очень скоро. Сегодня многие бегут со всех ног, чтобы успеть в последний вагон российско-китайского экспресса, который отправился со станции «Прошлое» на станцию «Будущее», и он набирает ход. Но вряд ли многим это удастся. Искренне рад тому, что ГК «БлэкХос» не должен никого расталкивать локтями и спешить на этот поезд. Мы давно уже тут в вагоне класса «люкс». Это означает, что у нас крепкие и проверенные временем связи с крупнейшими китайскими компаниями и фирмами, у нас есть заработанный за эти годы авторитет надёжного партнёра, а собственные разработки в некоторых направлениях позволяют на равных говорить с самыми продвинутыми фирмами.
— Есть что-то особенное в этой поездке, что вы бы хотели отметить отдельно?
— Вместе с Генеральным директором машиностроительной компании «Harbin North Jin Chen Co., ltd» госпожой Чонгюн Чжун мы посетили ряд промышленных предприятий Китайской Народной Республики, потенциал которых весьма высок. Эти предприятия работают в сфере высокоинтеллектуальных технологий, которые крайне востребованы в области тяжелого машиностроения, станкостроения, авиастроения и т.д.
Особо отмечу посещение крупнейшего в Китае холдинга «Intelligence and find education company», специализирующегося на создании программного обеспечения и производстве механизмов, наделённых искусственным интеллектом. Представители компании рассказали о своих технологиях и продукции. В этом ряду отмечу то, что нас очень заинтересовало:
Это оборудование весьма востребовано в России, и мы предпримем всё необходимое, чтобы удовлетвориться спрос российских потребителей на новейшие технологические разработки.
— Известно, что Ваша компания уделяет большое внимание альтернативной энергетике. Что-то удалось уже реализовать в этом направлении?
— Это верно, одним из ключевых направлений деятельности ГК «БлэкХос» является продажа оборудования для производства солнечных батарей и готовых изделий — солнечных панелей и ветрогенераторов. За «зелёной энергетикой» будущее, и мы уделяем этому направлению пристальное внимание. Уже сегодня нашей продукцией в сфере альтернативной энергетики пользуются крупные компании, такие, как, например, Газпром.
Они применяют наше оборудование на нефтяных и газовых вышках, где иных источников энергии просто нет. Напомню, что крупнейшие изготовители этой продукции — известные китайские компании, завоевавшие мировое признание в своем секторе рынка. И прежде всего, это Jin Chen. Мы также укрепляем связи с этой компанией. Уверен, что совместная работа будет способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами, процветанию России и Китая.
— Трудно переоценить значимость этой работы сегодня, когда укрепление всеобъемлющих отношений с Китайской Народной Республикой на уровне государства является приоритетом. В этой связи вопрос: а вам государство помогает укреплять ваши связи с китайскими фирмами?
— Мы добросовестно и честно выполняем свой долг, вносим свой вклад в развитие отечественной экономики и развитие российско-китайских экономических отношений. В нашей работе мы ощущаем поддержку Минпромторга, депутатов Государственной Думы, ТПП РФ, Российского Союза строителей, членами которого являемся. Совместные усилия идут на благое дело — развития нашего Отечества, укрепление его могущества.