Владимир Соколов: «укрепление отношений с КНР — приоритет на уровне государства»

— Скажу то, что вы уже сказали — это пустые пересуды дилетантов. Мы на китайский рынок товаров, технологий и услуг вышли одними из первых в нашей сфере бизнеса, ещё в 2008 году, когда о санкциях ещё и речи не шло. Но уже тогда было понятно, что Китай точно будет первой экономикой мира, что и случилось очень скоро. Сегодня многие бегут со всех ног, чтобы успеть в последний вагон российско-китайского экспресса, который отправился со станции «Прошлое» на станцию «Будущее», и он набирает ход. Но вряд ли многим это удастся. Искренне рад тому, что ГК «БлэкХос» не должен никого расталкивать локтями и спешить на этот поезд. Мы давно уже тут в вагоне класса «люкс». Это означает, что у нас крепкие и проверенные временем связи с крупнейшими китайскими компаниями и фирмами, у нас есть заработанный за эти годы авторитет надёжного партнёра, а собственные разработки в некоторых направлениях позволяют на равных говорить с самыми продвинутыми фирмами.