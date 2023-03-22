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Published Вчера, 09:36

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Updated Сегодня, 00:52

Леденящая душу история произошла с таксистом в Приморье

22 марта 2023, 09:36
Прокуратура Партизанского района в Приморье поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в покушении на убийство. Мужчина ножом повредил шею ничего не подозревающего таксиста.

В услугах такси чаще всего именно пассажиры могут чувствовать себя небезопасно во время поездки: какой-то незнакомый человек может увезти вас куда угодно, и где потом искать? Но правда в том, что водители тоже рискуют даже в собственном авто. И произошедший инцидент заставит обе стороны лишний раз задуматься о своей безопасности во время ночных поездок.

19 марта 2023 года поздним вечером мужчина заказал услуги такси по маршруту Находка — село Сергеевка Партизанского района. Когда пассажир и водитель прибыли к пункту назначения и остановились в районе улицы Строительной по просьбе обвиняемого, он, находясь на заднем пассажирском сиденье, нанес удар ножом в шею ничего неподозревающего таксиста.

К счастью, потерпевшему удалось сбежать от нападавшего и обратиться за медицинской помощью.

Делом занялись правоохранительные органы. С учетом позиции прокурора, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) находятся на контроле в прокуратуре района.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что водительница такси напала на людей на дороге в Приморье

#Происшествие#Покушение#Приморский край#Новости
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