Леденящая душу история произошла с таксистом в Приморье

В услугах такси чаще всего именно пассажиры могут чувствовать себя небезопасно во время поездки: какой-то незнакомый человек может увезти вас куда угодно, и где потом искать? Но правда в том, что водители тоже рискуют даже в собственном авто. И произошедший инцидент заставит обе стороны лишний раз задуматься о своей безопасности во время ночных поездок.