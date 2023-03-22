Леденящая душу история произошла с таксистом в Приморье

Posted Вчера, 09:36
Published Вчера, 09:36
Modified Сегодня, 00:52
Updated Сегодня, 00:52
В услугах такси чаще всего именно пассажиры могут чувствовать себя небезопасно во время поездки: какой-то незнакомый человек может увезти вас куда угодно, и где потом искать? Но правда в том, что водители тоже рискуют даже в собственном авто. И произошедший инцидент заставит обе стороны лишний раз задуматься о своей безопасности во время ночных поездок.
19 марта 2023 года поздним вечером мужчина заказал услуги такси по маршруту Находка — село Сергеевка Партизанского района. Когда пассажир и водитель прибыли к пункту назначения и остановились в районе улицы Строительной по просьбе обвиняемого, он, находясь на заднем пассажирском сиденье, нанес удар ножом в шею ничего неподозревающего таксиста.
К счастью, потерпевшему удалось сбежать от нападавшего и обратиться за медицинской помощью.
Делом занялись правоохранительные органы. С учетом позиции прокурора, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.
Ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) находятся на контроле в прокуратуре района.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что водительница такси напала на людей на дороге в Приморье