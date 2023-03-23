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Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 08:09

Депутаты из Приморья просят внести правки в «Сертификат новорожденного»

23 марта 2023, 04:01
Депутаты Хасанского муниципального округа предлагают внести изменения в порядок отбора магазинов-партнеров работающих по реализации краевой программы социальной поддержки «Сертификат новорожденного».
Сюжет
Закон

В прошлом году правительство Приморского края объявило о начале выдачи сертификата «Подарок новорожденному» для детей рожденных в регионе. Новая мера социальной поддержки предоставляет цифровой сертификат в размере 10 000 рублей на ребенка, семья которого имеет доход ниже прожиточного минимума. Обменять сертификат на детские товары можно в течении полугода, но вот использовать цифровой подарок удается не всем.

Жители отдаленных регионов края жалуются, что действителен сертификат только в крупных сетевых магазинах-партнерах и ехать ради одной покупки на дальние расстояния еще и с детьми слишком сложно. Депутаты Хасанского муниципального округа Руслан Войтюк и Александр Яровой обратились в правительство региона с просьбой изменить порядок отбора предприятий торговли.  Изменения помогут участвовать в программе небольшим магазинам предпринимателей работающих в отдаленных муниципалитетах края

Малый бизнес в значимый список

На заседании Думы Хасанского муниципального округа депутаты согласились с решением своих коллег Александра Ярового и Руслана Войтюка направить обращение первому вице-губернатору - председателю Правительства Приморского края Вере Щербиной, с  предложениями по расширению возможностей использования сертификата семьям проживающим в отдаленных регионах Приморья.

 

Корреспонденту «Восток-Медиа» муниципальный депутат Руслан Войтюк сообщил, что каждый из сетевых магазинов участвовавший в программе имеет в наличии интернет-магазин, но доставку сотрудники осуществляют только в те регионы, в которых данный магазин находится, а это как правило Уссурийск, Находка, Владивосток и другие города Приморья.

«Участники программы не осуществляют доставку своих товаров, заказанных дистанционно на большую часть территории Приморского края, за исключением крупных городов», - сообщает народны избранник.

В связи с этим депутаты попросили правительство об исключении требования для торговых предприятий наличия интернет-магазина. Поддержание работы электронной торговой площадки ложится непомерным финансовым бременем на малый бизнес, который как раз и максимально приближен к жителям края, особенно в сельской местности. Расширение списка предприятий – партнеров программы социальной поддержки позволит большему количеству семей Приморья получить социальную поддержку от Правительства.

Цифровая подпись для регионального бизнеса

Кроме того, депутаты просят предусмотреть возможность предпринимателям подавать заявки на участие в программе путем электронной подачи документов.

«Чтобы получить сертификат семья может подать заявление в МФЦ и на портале госуслуг, а подать документы со стороны торговых предприятий сложно. Предпринимателям приходится собирать все документы, заверять печатью, и лично предоставлять в уполномоченный орган», — сообщает Руслан Войтюк в своем комментарии корреспонденту «Восток-Медиа».

Во времена когда у всех предпринимателей есть возможность использования цифровых подписей, которые также имеют юридическую ценность во всех государственных структурах, обязательство предъявлять бумажный носитель кажется депутату излишним.

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#Общество#Люди#Закон#Новости#Приморский край#Владивосток
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