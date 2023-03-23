Депутаты из Приморья просят внести правки в «Сертификат новорожденного»

В прошлом году правительство Приморского края объявило о начале выдачи сертификата «Подарок новорожденному» для детей рожденных в регионе. Новая мера социальной поддержки предоставляет цифровой сертификат в размере 10 000 рублей на ребенка, семья которого имеет доход ниже прожиточного минимума. Обменять сертификат на детские товары можно в течении полугода, но вот использовать цифровой подарок удается не всем.