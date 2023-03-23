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Поколение антипрививочников обеспечило Приморью место в печальном рейтинге

23 марта 2023, 00:35

Приморский край — в лидерах по заболеваемости туберкулёзом среди детей

Приморский край находится на одном из лидирующих мест в печальном рейтинге — по заболеваемости детей туберкулёзом. Одной из причин является отказ родителей от прививок

Об этом рассказала Светлана Осина, главный врач детского фтизиопульмонологического центра.

В эфире Центра управления регионом Приморского края Светлана Осина отметила: сегодня (если судить по итогам 2022 года) Приморье занимает 4-е место в списке регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом среди детей. В прошлом году медики выявили 86 заболевших, причём только 17 из них — тинейджеры, ребята, перешагнувшие порог 14-летия. Остальные — детвора, которой не исполнилось и 14 лет.

— Туберкулёз у подростков часто принимает очень тяжёлые формы, — рассказала Светлана Осина, — и лечить его сложно. Следует отметить, что рост заболеваемости связан в первую очередь с позицией взрослых — родителей. Отказываясь от прививок для своих детей, они ставят ребят в ситуацию риска. Ведь лучшим средством профилактики такого тяжёлого заболевания является именно прививка.

Врач напомнила, что первая прививка от туберкулёза — БЦЖ — делается при рождении ребенка, она также помогает избежать менингита с летальным исходом.

— Прививка БЦЖ-М — такая же, но более щадящая для организма, — напомнила Светлана Осина. — Кроме того, детям, особенно непривитым, необходимо ежегодно делать пробы — Манту или Диаскинтест.

Врач отметила, что тем родителям, которые отрицают даже пробы Манту, следовало бы в таком случае ежегодно исследовать кровь детей на туберкулезную инфекцию или следить за тем, чтобы они проходили флюорографию. Также Светлана Осина отметила, что здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, полноценное питание, физическая культура помогает избежать риска заболевания.

Кроме того, врач отметила, что в Приморье применяются современные методы лечения туберкулёза у детей: ингаляции препаратом, повышающим эластичность лёгочной ткани, и установка бронхоблокатора.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что больной туберкулёзом превратил в ад жизнь своих соседей во Владивостоке.

#Туберкулёз#Здравоохранение#Медицина#Новости#Приморский край#Общество
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