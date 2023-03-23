Поколение антипрививочников обеспечило Приморью место в печальном рейтинге

В эфире Центра управления регионом Приморского края Светлана Осина отметила: сегодня (если судить по итогам 2022 года) Приморье занимает 4-е место в списке регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом среди детей. В прошлом году медики выявили 86 заболевших, причём только 17 из них — тинейджеры, ребята, перешагнувшие порог 14-летия. Остальные — детвора, которой не исполнилось и 14 лет.