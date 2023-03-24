Бюджет Приморья в 2023 году может достигнуть 131 миллиарда рублей

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В интервью одному из региональных СМИ Вера Щербина рассказала об отраслях, предприятия которых — крупные «доноры» регионального бюджета.
— Рыбная отрасль, к примеру, дает нам шесть миллиардов рублей, электроэнергетика и жилищно-коммунальное хозяйство примерно такую же сумму. Трубопроводы, которые располагаются на территории края — более семи миллиардов рублей. Строительство — отрасль, в которой мы являемся лидерами по Дальнему Востоку, тоже занимает внушительную долю. В прошлом году мы получили в бюджет пять миллиардов рублей от строительства, — уточнила председатель правительства.
При этом Вера Щербина уточнила, что самый крупный и самый емкий объем налогов — это налоги на доходы физических лиц — почти 50 миллиардов рублей. Налог на прибыль — почти 37 миллиардов рублей.
— И все это как раз хорошо говорит о нашей экономике. Если есть доходы от налога на прибыль, значит, экономика работает, — подчеркнула председатель правительства Приморья.
Вера Щербина также добавила, что доходы краевого бюджета в 2023 году должны составить 131 миллиард рублей.
— Мы получили больше налогов, чем годом ранее. В этом году еще увеличили плановые показатели, и с ними тоже справляемся. Выполняем все обязательства, предусмотренные законом о бюджете, — заявила Вера Щербина.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае намерены ввести новую меру поддержки обманутых дольщиков.