Бюджет Приморья в 2023 году может достигнуть 131 миллиарда рублей

— Рыбная отрасль, к примеру, дает нам шесть миллиардов рублей, электроэнергетика и жилищно-коммунальное хозяйство примерно такую же сумму. Трубопроводы, которые располагаются на территории края — более семи миллиардов рублей. Строительство — отрасль, в которой мы являемся лидерами по Дальнему Востоку, тоже занимает внушительную долю. В прошлом году мы получили в бюджет пять миллиардов рублей от строительства, — уточнила председатель правительства.