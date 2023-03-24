Федеральная сеть открыла первые магазины во Владивостоке

Также он отметил, что торговая сеть поддерживает и активно участвует в социальных акциях. Более подробно о постоянных и временных скидках можно узнать из мобильного приложения, установив его на смартфон. Кроме того, во Владивостоке работает и доставка до нужного адреса. Причём цены и ассортимент не отличаются от стандартного магазина, за исключением табачной и алкогольной продукции.