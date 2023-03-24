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Updated Сегодня, 04:38

Федеральная сеть открыла первые магазины во Владивостоке

24 марта 2023, 04:36
Фото: zr.media
Долгожданный продовольственный магазин «у дома» пополнил список торговых точек в Приморье. Красную ленточку перерезали под громкие аплодисменты жителей Дальневосточной столицы.

Выступление музыкантов и артистов — праздничная атмосфера сопутствовали торжественному открытию первого во Владивостоке продуктового магазина популярной в России торговой сети.

Фото: zr.media

Для жителей города это масштабное и приятное событие. Демократичные цены на продукты и товары от приморских производителей радовали первых покупателей. Так, помидоры и огурцы можно приобрести за 134 рубля кг, а десяток яиц от местного поставщика за 89 рублей. А выпечку — начиная от 9 рублей за круассан, например. Радуют и цены в бытовом отделе — стиральный порошок можно купить, потратив всего 16 рублей.

Руководство сети не оставило без внимание это мероприятие и также посетило значимое событие. Как говорят, для компании приход на Дальний Восток — большой и продуманный шаг. Особое внимание представители сети уделили покупателям, выслушав их пожелания и замечания:

«Мы тщательно готовились к открытию, выстраивали логистику, чтобы обеспечить бесперебойные поставки и дать жителям выгодные цены на широкий ассортимент товаров. Мы первые из федерального продуктового ритейла на этой земле, и я надеюсь, что владивостокцы, как и миллионы жителей России, полюбят наши магазины — за низкие цены, за большой выбор свежих продуктов, за удобное расположение магазинов рядом с домом, за поддержку многих социальных проектов и особую атмосферу заботы. Мы начали активно сотрудничать с местными производителями, продукцию которых уже хорошо знают и любят жители края. Также мы порадуем и удивим наших гостей новинками, которые пользуются большой популярностью среди покупателей по всей стране», — поделился комментарием генеральный директор федеральной сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.
Фото: zr.media

Также он отметил, что торговая сеть поддерживает и активно участвует в социальных акциях. Более подробно о постоянных и временных скидках можно узнать из мобильного приложения, установив его на смартфон. Кроме того, во Владивостоке работает и доставка до нужного адреса. Причём цены и ассортимент не отличаются от стандартного магазина, за исключением табачной и алкогольной продукции.

В целом Владивосток не зря называют столицей Дальнего Востока. Богатая инфраструктура все чаще притягивает крупный бизнес на местный рынок, что не исключает в скором времени тут появится ещё какой-нибудь известный бренд из этой или другой отраслей.

#Приморский край#Владивосток#Общество#Люди
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