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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Как отдохнуть во Владивостоке на майские праздники

24 марта 2023, 11:23
Фото: 1MI
Как отдохнуть во Владивостоке на майские праздники
Майские выходные во Владивостоке лучше провести на природе, наслаждаясь весенней погодой. Мы расскажем, как спланировать отдых на майские праздники в Приморье в 2023 году и провести время с пользой.

Лучшие места во Владивостоке для отдыха на природе

На майские праздники погода во Владивостоке уже достаточно приятна для прогулок на природе. Многочисленные бухты в заливе Петра Великого, городские парки и сады, зоны отдыха в прибрежной полосе — в любом из этих мест можно отдохнуть всей семьей на майские выходные. Во многих городских парках, скверах и зонах отдыха на майские праздники устраивают гастрономические фестивали, квесты для детей и познавательные экскурсии.

Пляж «Юбилейный»

На майские выходные все жители города стекаются на любимое место отдыха — пляж «Юбилейный». Здесь на майские праздники можно найти развлечения на любой вкус, как для взрослых, так и для детей.

Спортивные и детские площадки, караоке и танцевальные площадки, потрясающие тихоокеанские виды и свежий морской бриз — всё, что нужно любителям отдыхать на природе.

Фишка пляжа «Юбилейный» — стритфуд, который переносит отдыхающих в атмосферу азиатского портового города. Здесь можно отведать блюда корейской, вьетнамской, тайской, японской кухни за сравнительно недорогую цену.

Кравцовские водопады

Примерно в ста километрах от Владивостока находится уникальная природная зона — Кравцовские водопады. Пять небольших водопадов, каждый из которых имеет собственное название и историю, образуют живописный каскад.

Здесь в мае часто проходят организованные экскурсии для любителей пеших прогулок на свежем воздухе. На майские праздники здесь особенно живописно — начинают цвести рододендроны и склоны гор утопают в ярком розовом цвете.

Конные экскурсии

Майские праздники-2023 можно провести, отправившись на конные прогулки в окрестностях Владивостока. Интересный и познавательный отдых в мае 2023 года предлагает верховая экскурсионная компания «ВладКонТур».

Конные экскурсии к памятникам истории, обучение верховой езде, прогулки по живописным бухтам подарят множество положительных эмоций и взрослым, и детям.

Лучшие места во Владивостоке для отдыха на природе
Фото: 1MI

Куда поехать на 2 — 3-дневный отдых на автомобиле в Приморье

В Приморье на побережье Тихого океана находится множество турбаз, куда можно отправиться на майские праздники. Отдых на несколько дней в мае 2023 года можно запланировать по Золотому кольцу Приморья, побывав в бухте Зеркальная и бухте Дубовая, в заливе Владимира, на полуострове Балюзек, на Беневских водопадах и необитаемых островах в пгт Преображение.

Арт-парк «Штыковские пруды»

Уникальная природная зона находится примерно в полутора часах езды от Владивостока близ села Штыково. Это огромная территория на живописных прудах с лавочками, беседками для отдыха, многочисленными арт-объектами и творческими мастерскими, уютными домиками для проживания и мангальными зонами.

В майские праздники здесь можно найти множество развлечений для детей и взрослых: катание на квадроциклах и лошадях, тир и пейнтбол, водные горки и батуты, прогулки на каяках и катамаранах, автодром и многое другое. Кроме того, на майские выходные в арт-парке нередко устраивают фестивали, веселые старты для детей, творческие мастер-классы.

Хасанский район

Для отдыха на майские выходные Хасанский район — идеальное место. Ехать на автомобиле от Владивостока до пгт Хасан примерно 300 километров, но здесь стоит остановиться в отпуск на несколько дней, чтобы рассмотреть все достопримечательности дальневосточного морского заповедника.

Полуостров Гамова с уникальным каменно-растительным ландшафтом, национальный парк «Земля леопарда», «Берег поющих сосен», плантации морского гребешка, Черные и Белые пески, сопки острова Фуругельма — лишь небольшой перечень того, что можно посетить на майские праздники-2023 в Хасанском районе.

Находка

Одно из любимых туристами мест для отдыха на длительные майские выходные — Находка. Добраться до города от Владивостока на машине можно примерно за 2,5 часа.

Величественные сопки, озеро Рица, водопад Стеклянуха, пляжи Ливадии, бухта Триозерье, японский сад «Энси» — сказочные виды, как на японских открытках, впечатлят даже искушенного путешественника.

Куда поехать на 2 — 3-дневный отдых на автомобиле в Приморье
Фото: 1MI

Куда сходить на майские праздники во Владивостоке с детьми

На майские праздники-2023 предлагают интересные программы для детей театры и филармонии Владивостока. В торговых центрах проводятся увлекательные квесты и развлекательные программы для детей, мастер-классы и активные игры.

Чтобы отдых был не только интересным, но и познавательным, можно вначале отправиться на экскурсию в один из музеев Владивостока. В День Победы будут актуальными экскурсии в музей-корабль «Красный вымпел», музей «Владивостокская крепость», военно-исторический музей Тихоокеанского флота.

Приморский океанариум

Здание океанариума площадью в пять футбольных полей расположено на острове Русский. Современные мультимедийные устройства, необыкновенный дизайн, более 130 аквариумов и около десятка разнообразных экспозиций, уникальные морские обитатели — всё это можно увидеть на экскурсии в Приморском океанариуме.

На майские праздники здесь проводят разнообразные познавательно-развлекательные программы, среди которых «Танцы со скатами» и представления с дельфинами.

Сафари-парк

Единственный в России сафари-парк, где обитают лишь животные Приморского края, расположен в 80 километрах от Владивостока. Амурские тигры, медведи, барсуки, лисицы, красные волки, медведи, более 21 вида птиц — всех обитателей можно разглядеть без каких-либо барьеров.

Лучшее время для экскурсий — майские выходные, с 12 часов дня до 17.00. В это время обитатели парка особенно активны и с удовольствием общаются с посетителями.

Парки аттракционов

Майские праздники с детьми лучше проводить на свежем воздухе в многочисленных парках Владивостока. Лучшие места отдыха на майские выходные:

  • парк развлечений «Карусель»;
  • парк аттракционов «Фантазия»;
  • веревочный парк «Панда-парк»;
  • центр активного отдыха GRAVITACIA со скалодромом;
  • веревочный парк «Край земли»;
  • парк активного отдыха «Актив парк».

В любом городском парке Владивостока оборудованы места для отдыха с детьми, на майские праздники проводятся различные игровые и развлекательные мероприятия.

Куда сходить на майские праздники во Владивостоке с детьми
Фото: 1MI
#Владивосток#Приморский край#Майские праздники#Отдых#1 мая#9 мая
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