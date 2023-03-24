На майские праздники погода во Владивостоке уже достаточно приятна для прогулок на природе. Многочисленные бухты в заливе Петра Великого, городские парки и сады, зоны отдыха в прибрежной полосе — в любом из этих мест можно отдохнуть всей семьей на майские выходные. Во многих городских парках, скверах и зонах отдыха на майские праздники устраивают гастрономические фестивали, квесты для детей и познавательные экскурсии.