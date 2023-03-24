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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» ПРИМОРСКОГО КРАЯ КАЯ

24 марта 2023, 05:14
ОГРН 1132500001578, ИНН/ КПП 2536970910/ 253701001, юр. адрес: г. Владивосток, ул. Херсонская д 5, офис 4, тел. 2-499-783

Исх. № 01 от 22 марта 2023 г.

ОТЧЕТ

об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза» Приморского края в 2022 г.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации информирует о сведениях об использовании имущества за 2022год.

Остаток денежных средств на начало года 34,800 тыс.руб.

Поступило на расчетный счет в 2022году 2 210,346 тыс. руб.,

-         пожертвование на целевые программы – 1 681,234 тыс. руб.;

-         на содержание аппарата управления - 529,112 тыс. руб.

В 2022году Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края израсходовало 2 038,256 тыс.руб., из них:

  1. Расходы на целевом мероприятии 1 681,234тыс. руб.:

          ¾ на проведение целевых программ – 1 681,234 тыс. руб.;

  1. Расходы на содержание аппарата управления 357,022 тыс. руб.:

-         на оплату труда – 197,022тыс. руб.;

-         страховые взносы на обязательное социальное страхование – 59,495 тыс. руб.;

-         на комиссию за ведение расчетного счета – 19,355 тыс. руб.;

-         аренда помещения – 81,15 тыс. руб.;

          На конец отчётного периода остаток денежных средств на расчетном счете Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края составил 206,89тыс. руб.

 

Председатель Правления

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» ПРИМОРСКОГО КРАЯ _________________ / Горобец И.Н.  

Отчет об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза»
#Документы#Общество#Отчеты#Владивосток#Приморский край
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