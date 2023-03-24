ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» ПРИМОРСКОГО КРАЯ КАЯ

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Updated Сегодня, 05:16
Исх. № 01 от 22 марта 2023 г.
ОТЧЕТ
об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза» Приморского края в 2022 г.
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации информирует о сведениях об использовании имущества за 2022год.
Остаток денежных средств на начало года 34,800 тыс.руб.
Поступило на расчетный счет в 2022году 2 210,346 тыс. руб.,
- пожертвование на целевые программы – 1 681,234 тыс. руб.;
- на содержание аппарата управления - 529,112 тыс. руб.
В 2022году Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края израсходовало 2 038,256 тыс.руб., из них:
¾ на проведение целевых программ – 1 681,234 тыс. руб.;
- на оплату труда – 197,022тыс. руб.;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование – 59,495 тыс. руб.;
- на комиссию за ведение расчетного счета – 19,355 тыс. руб.;
- аренда помещения – 81,15 тыс. руб.;
На конец отчётного периода остаток денежных средств на расчетном счете Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края составил 206,89тыс. руб.
Председатель Правления
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» ПРИМОРСКОГО КРАЯ _________________ / Горобец И.Н.