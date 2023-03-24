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Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

В Приморском крае высочайшая эффективность лечения детей от туберкулёза

24 марта 2023, 02:06
За последние годы в Приморском крае значительно снизилась детская заболеваемость туберкулёзом. С 2019 года — фактически на треть.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, статистика говорит сама за себя: в 2018 году в крае было 118 детей (до 17 лет), заболевших туберкулёзом, в 2019-м — 122, а в прошлом, 2022-м, — 86. Фиксируется стойкая тенденция к снижению.

Также немаловажным является тот факт, что ещё два года назад Приморье было на 2-3-м месте в России по заболеваемости туберкулезом, а к 2023 году усилиями врачей и многих специалистов мы сумели покинуть этот далеко не радостный «топ-3», и теперь край находится на 4-м месте.

Самое же важное достижение приморских медиков состоит в том, что с 2016 года в регионе нет случаев смерти детей от этого заболевания, нет регистрации тяжёлых форм туберкулёза с поражением центральной нервной системы.

— Эффективность лечения детей и подростков уже с 2017 года достигает 100 процентов, — сообщили в минздраве Приморья.

Кроме того, в Приморском детском краевом клиническом фтизиопульмонологическом центре активно применяются самые передовые технологии лечения туберкулёза. В отделениях медреабилитации ежегодно проводится обследование и оздоровление 1500-1600 юных приморцев.

 

#Люди#Здравоохранение#Здоровье#Правительство Приморского края#Новости#Приморский край#Дети#Общество
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