В Приморском крае высочайшая эффективность лечения детей от туберкулёза

Также немаловажным является тот факт, что ещё два года назад Приморье было на 2-3-м месте в России по заболеваемости туберкулезом, а к 2023 году усилиями врачей и многих специалистов мы сумели покинуть этот далеко не радостный «топ-3», и теперь край находится на 4-м месте.