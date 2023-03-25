«Адмирал» победил «Ак Барс» и сохранил шансы на полуфинал Кубка Гагарина

В итоге, вчера "Адмирал" сумел задавить "Ак Барс" в Казани и второй раз в серии обыграл фаворитов, со счетом 2:1. Как всегда, одним из лучших игроков «Адмирала» стал вратарь Никита Серебряков, не взявший только с один (!) бросок из пятидесяти. Птенцы Леонида Тамбиева сократили счёт в плей-офф и в отличном расположении духа возвращаются во Владивосток, сообщает «Восток-Медиа».