«Адмирал» победил «Ак Барс» и сохранил шансы на полуфинал Кубка Гагарина

Posted 25 марта 03:33
Published 25 марта 03:33
Modified Сегодня, 00:51
Updated Сегодня, 00:51
Плей-офф Кубка Гагарина продолжает радовать фанатов «Адмирала» и всех любителей хоккея в Приморье. После того, как спортсмены из Владивостока феерично одолели «Салават Юлаев» из Уфы в первом раунде плей-офф, настала очередь «Ак Барса» из Казани.
Правда, первые два матча в столице Татарстана болельщиков самого крутого дальневосточного хоккейного клуба не порадовали. На домашний лед «Адмирал» вернулся, проигрывая в серии 0:2. После двух матчей во Владивостоке ситуация начала улучшаться.
На вчерашний матч в Казани «моряки» ехали с победой в кармане, счет в серии 1:3. Но любая осечка могла преждевременно закончить для «Адмирала» этот великолепный сезон.
В итоге, вчера "Адмирал" сумел задавить "Ак Барс" в Казани и второй раз в серии обыграл фаворитов, со счетом 2:1. Как всегда, одним из лучших игроков «Адмирала» стал вратарь Никита Серебряков, не взявший только с один (!) бросок из пятидесяти. Птенцы Леонида Тамбиева сократили счёт в плей-офф и в отличном расположении духа возвращаются во Владивосток, сообщает «Восток-Медиа».
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Пятый матч. 24 марта. Казань, Татнефть-Арена, 8,9 тысяч зрителей. "Ак Барс" (Казань) — "Адмирал" (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Гутик — 1 (Лисовец) 35:01 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев), 37:26 — 0:2. Радулов — 7 (бол., Лямкин, Юдин), 51:15 — 1:2. Вратари: Билялов (58:56) — Серебряков. Штраф: 4 — 6. Броски: 50 (11+22+17) — 20 (11+9+0).
Следующий матч пройдет на «Фетисов-Арене» во Владивостоке в понедельник, 27 апреля.