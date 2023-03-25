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Posted Вчера, 23:40

Published Вчера, 23:40

Modified Вчера, 23:40

Updated Вчера, 23:40

Откуда эти радиоактивные отходы? — житель Приморья обратился за помощью к экспертам

24 марта 2023, 23:40
Странные частицы черной субстанции обнаружил житель Владивостока на своём авто утром. Мужчина сообщил, что его белая «ласточка» покрылась пятнами неизвестного происхождения, и призвал экологов проверить, что это за «радиоактивные» отходы.

По словам автовладельца, машину он поставил во двор дома сразу после мойки. Ветра между домами не было, а хулиганы, по всей видимости, такими мелкими делами не промышляют. Наутро местный житель обнаружил непонятные пятна по всему авто, напоминающие то ли сажу, то ли копоть, то ли частицы ржавчины.

Мужчина предложил экологам и другим специалистам приехать в район остановки «Диомид» и проверить качество воздуха — мало ли, что там «надуло». Варианты с грязью или пеплом (пусть и неизвестного происхождения) пострадавший, видимо, не рассматривает.

Аудио из видеоролика пришлось удалить, так как мужчина в определённый момент не сдержал эмоций и использовал крайне экспрессивную лексику.

Некоторые граждане в комментариях к посту традиционно обеспокоились безопасносотью собственного здоровья, однако справедливости ради стоит отметить, что с экологической обстановкой в городе, по данным специалистов, всё в порядке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о приморском городе, который вошел в топ-10 самых загрязненных во всей стране. Им оказался Находка.

#Приморский край#Новости#Люди#Автомобили#Происшествие#Экология#Владивосток#Видео
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