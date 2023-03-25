Откуда эти радиоактивные отходы? — житель Приморья обратился за помощью к экспертам

По словам автовладельца, машину он поставил во двор дома сразу после мойки. Ветра между домами не было, а хулиганы, по всей видимости, такими мелкими делами не промышляют. Наутро местный житель обнаружил непонятные пятна по всему авто, напоминающие то ли сажу, то ли копоть, то ли частицы ржавчины.