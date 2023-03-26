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Posted 25 марта 23:41

Published 25 марта 23:41

Modified Сегодня, 00:50

Updated Сегодня, 00:50

Мордой в пол: ФСБ уложило сотрудников ГИБДД в Приморье — видео

25 марта 2023, 23:41

Сотрудники ФСБ провели жёсткое задержание инспекторов ГИБДД в Приморье

Резонансный инцидент произошёл на острове Русский во Владивостоке. Сотрудники ФСБ провели жёсткое задержание инспекторов ГИБДД на острове Русский. Изумлённый очевидец снял на видео небольшой кусочек всей этой громкой истории.
— А как так? 

Одного из инспекторов уложили на асфальт прямо лизом в землю, второго с заломанными руками удерживают лицом на багажнике патрульного авто. Новые медиа сообщают, что всего задержали трёх инспекторов за получение взятки.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что силовики устроили «облаву» на нелегалов в Приморье. После проверки документов сотрудниками ФСБ, многие иностранцы, и в принудительном порядке тоже, отправились на родину.

#Происшествие#Задержание#Новости#ФСБ#Приморский край#Владивосток#Видео
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