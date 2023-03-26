Мордой в пол: ФСБ уложило сотрудников ГИБДД в Приморье — видео

Posted 25 марта 23:41
Published 25 марта 23:41
Modified Сегодня, 00:50
Updated Сегодня, 00:50
— А как так?
Одного из инспекторов уложили на асфальт прямо лизом в землю, второго с заломанными руками удерживают лицом на багажнике патрульного авто. Новые медиа сообщают, что всего задержали трёх инспекторов за получение взятки.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что силовики устроили «облаву» на нелегалов в Приморье. После проверки документов сотрудниками ФСБ, многие иностранцы, и в принудительном порядке тоже, отправились на родину.