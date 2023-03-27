В Приморском крае власти разбираются с участком земли для участника СВО

Однако тот факт, что один из членов семьи фермеров, которая обрабатывает данный участок, находится на СВО, нельзя игнорировать. В Приморском крае, на законодательном уровне приняты не только меры по поддержке воинов, находящихся в зоне СВО, но и по социальной помощи их семьям. Губернатор Приморья лично контролирует вопросы, связанные с поддержкой семей, и требует от глав районов, муниципалитетов, чтобы близким военнослужащих помогали решать насущные вопросы и оказывали им всяческое содействие — юридическую, психологическую и любую другую помощь, которая необходима.