В Приморском крае власти разбираются с участком земли для участника СВО

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Представители профильных министерств Приморского края — по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко — выехали в Черниговку, чтобы решить вопрос участком земли, который фермеры не могут оформить в собственность. Один из членов фермерской семьи сейчас находится на СВО.
Напомним, конфликтная ситуация вокруг участка земли сложилась Черниговке давно, но внимание к ней привлекло обращение Игоря Тополенко, жителя села. Находясь в зоне СВО, он записал видеообращение, в котором рассказал о попытках отобрать у его семьи участок земли, на котором он и его близкие выращиваю сою, а также сад.
В процессе выяснения деталей оказалось, что земельный участок сельхозназначения, ранее предоставленный «для пашни», реально занят водоемом искусственного назначения, являющегося частью «Гусаровской» мелиоративной системы. И поскольку это гидротехническое сооружение не поставлено на кадастровый учет, оно по закону является федеральной собственностью, а потому и в аренду местными властями сдано быть не может. Отсюда растут уши всей ситуации, об этом говорится и в решении районного прокурора, вынесшего соответствующее представление в адрес главы администрации Черниговского МР.
Однако тот факт, что один из членов семьи фермеров, которая обрабатывает данный участок, находится на СВО, нельзя игнорировать. В Приморском крае, на законодательном уровне приняты не только меры по поддержке воинов, находящихся в зоне СВО, но и по социальной помощи их семьям. Губернатор Приморья лично контролирует вопросы, связанные с поддержкой семей, и требует от глав районов, муниципалитетов, чтобы близким военнослужащих помогали решать насущные вопросы и оказывали им всяческое содействие — юридическую, психологическую и любую другую помощь, которая необходима.
Поэтому по поручению губернатора в Черниговку выехал министр имущественных и земельных отношений Приморья Виталий Лунёв, чтобы встретиться с семьей участника СВО и решить вопрос окончательно. Глава ведомства встретился с фермерами. Он отметил, что в этом деле многое основано на эмоциях и требуется просто чёткий план, который решит вопрос раз и навсегда.
В частности — фермерам нужно составить план развития территории, ведь они хотели разбить на полученной по программе «Дальневосточные гектары» земле фруктовые сады, построить жилые дома. Специалисты помогут оформить фермерам бизнес-план по дальнейшему использованию дальневосточного гектара.
Кроме того, будут учтены и обнаруженные при обследовании территории в границах земельных участков, предоставленных по программе дальневосточного гектара, скважины для хозяйственно-питьевых целей (в том числе для полива плодовых деревьев).
Что касается основы конфликтной ситуации — с озером, то здесь тоже есть подвижки.
— Мы предлагаем закрепить гидротехническое сооружение за муниципалитетом, как мелиоративную систему, коей по сути она и является. Далее уже прорабатывать возможность использования этой системой в рамках договорных отношений, — рассказал Виталий Лунёв.
Краевые власти также отмечают, что вопрос вполне возможно решить.