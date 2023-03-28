Доступное образование, востребованные профессии, достойная зарплата — ВМК

На 1-й курс со сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие среднее общее (11 классов) или профессиональное образование. Прием документов с 13 июня по 15 августа 2023 года. Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, имеют возможность трудоустроиться на командные должности в российские или иностранные судоходные компании, и могут продолжить обучение в высших учебных заведениях по соответствующей специальности.