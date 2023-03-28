Доступное образование, востребованные профессии, достойная зарплата — ВМК

Posted Сегодня, 00:00
Published Сегодня, 00:00
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Набор ведется без вступительных испытаний на специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок». Принимаются юноши, имеющие образование 9, 10 и 11 классов. На 1-й курс со сроком обучения 3 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие основное общее образование (9 — 10 классов).
На 1-й курс со сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие среднее общее (11 классов) или профессиональное образование. Прием документов с 13 июня по 15 августа 2023 года. Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, имеют возможность трудоустроиться на командные должности в российские или иностранные судоходные компании, и могут продолжить обучение в высших учебных заведениях по соответствующей специальности.
Реклама