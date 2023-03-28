Эх, Семеновна: самая возрастная путана ДФО живет во Владивостоке

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Женщина с простым, даже бытовым прозвищем Семеновна в профессии куртизанки, по всей видимости, не первый год. За свои 58 лет она заимела определенный, а судя по списку предоставляемых услуг — еще и богатый — жизненный опыт. Почему она пошла именно в эту профессию и остается в ней даже в предпенсионном возрасте — загадка, однако цели не столь важны. Главное, что женщина она «матерая» и непривередливая, а уж принять-то как готова: всех без разбору, с открытым с сердцем (и не только сердцем, по всей видимости).
Перечень услуг у Семеновны разнообразный: приедет куда угодно — хоть в офис, хоть в сауну, хоть на квартиру, встанет в любую позу, а на десерт не прочь обратиться к «экстриму». Сюда входят различные BDSM-практики, игрушки для взрослых и прочие ухищрения. В общем, дама нарасхват, которая, по нашему мнению, приглянется либо геронтофилу, либо таким же мужчинам в возрасте.
Секс-индустрия во Владивостоке поражает, а цены на «рабынь любви» — тем более. За одну жаркую ночку с почти что 60-летней королевой придется отдать всего 12 тысяч рублей. Довольно демократичная цена для VIP-блудницы, желающей отдаться на своих хлопковых простынях.