Эх, Семеновна: самая возрастная путана ДФО живет во Владивостоке

Женщина с простым, даже бытовым прозвищем Семеновна в профессии куртизанки, по всей видимости, не первый год. За свои 58 лет она заимела определенный, а судя по списку предоставляемых услуг — еще и богатый — жизненный опыт. Почему она пошла именно в эту профессию и остается в ней даже в предпенсионном возрасте — загадка, однако цели не столь важны. Главное, что женщина она «матерая» и непривередливая, а уж принять-то как готова: всех без разбору, с открытым с сердцем (и не только сердцем, по всей видимости).