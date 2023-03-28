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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Эх, Семеновна: самая возрастная путана ДФО живет во Владивостоке

28 марта 2023, 09:25
Любви все возрасты покорны, а продажной любви — так и подавно. Свои услуги готовы предложить профессионалки из Владивостока всех возрастов и размеров одежды, однако есть и особая категория — «на любителя». Именно сюда попадает старшая из бабочек — по всей видимости, самая опытная — Семеновна.
Сюжет
Люди

Женщина с простым, даже бытовым прозвищем Семеновна в профессии куртизанки, по всей видимости, не первый год. За свои 58 лет она заимела определенный, а судя по списку предоставляемых услуг — еще и богатый — жизненный опыт. Почему она пошла именно в эту профессию и остается в ней даже в предпенсионном возрасте — загадка, однако цели не столь важны. Главное, что женщина она «матерая» и непривередливая, а уж принять-то как готова: всех без разбору, с открытым с сердцем (и не только сердцем, по всей видимости).

Перечень услуг у Семеновны разнообразный: приедет куда угодно — хоть в офис, хоть в сауну, хоть на квартиру, встанет в любую позу, а на десерт не прочь обратиться к «экстриму». Сюда входят различные BDSM-практики, игрушки для взрослых и прочие ухищрения. В общем, дама нарасхват, которая, по нашему мнению, приглянется либо геронтофилу, либо таким же мужчинам в возрасте.

Секс-индустрия во Владивостоке поражает, а цены на «рабынь любви» — тем более. За одну жаркую ночку с почти что 60-летней королевой придется отдать всего 12 тысяч рублей. Довольно демократичная цена для VIP-блудницы, желающей отдаться на своих хлопковых простынях.

 

#Общество#Люди#Новости#Приморский край#Владивосток#Всегда актуально
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