zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 01:58

Updated Сегодня, 01:58

Ты в хорошей компании

28 марта 2023, 01:56
Фото: zr.media
КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» объявляет приём студентов на 2023–2024 учебный год
Фото: zr.media

Обучение по ФП «Профессионалитет» дает возможность студенту сократить срок обучения, заключить целевой контракт с индустриальными партнерами колледжа, гарантию оплачиваемой практики и трудоустройство по окончании колледжа

Лицензия №118, от 17.17.2014. Свидетельство государственной аккредитации №26 от 17.12.2018 года

Зачисление проводится по конкурсу аттестатов. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Производственная практика проходит на предприятиях партнерах, с официальным трудоустройством на время прохождения практики.

Приемная комиссия начинает работу с 20 июня, с 9.00 до 16.00 часов, без обеда, выходной – суббота, воскресенье, телефон 8 (42335) 4-00-38 Адрес колледжа: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ленина, 22. E-mail: [email protected]  

Информация о порядке приема граждан на обучение на официальном сайте https://www.dvssk-bk.ru/?erid=LjN8KTHcD

КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» Реклама

#Приморский край#Приморье#Обучение#Общество#Наука и образование
Подпишитесь
Чудище-снежище атакует Приморье: самые сильные осадки ещё впереди, говорят синоптики
12 марта 02:37
Владивосток вернется в 1907 год — съемки нового сериала запланированы в Приморье
9 марта 10:59
Рыбаки в Приморье едва не откололись на льдине
11 марта 05:51
Приморские кофейни, возможно, придется посещать со своими кружками
8 марта 00:56
Будет ли землетрясение во Владивостоке: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
7 марта 09:02
Из-за снега в Приморье закрыли движение через Высокогорский перевал
13 марта 00:32