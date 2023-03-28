Ты в хорошей компании

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Обучение по ФП «Профессионалитет» дает возможность студенту сократить срок обучения, заключить целевой контракт с индустриальными партнерами колледжа, гарантию оплачиваемой практики и трудоустройство по окончании колледжа
Лицензия №118, от 17.17.2014. Свидетельство государственной аккредитации №26 от 17.12.2018 года
Зачисление проводится по конкурсу аттестатов. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Производственная практика проходит на предприятиях партнерах, с официальным трудоустройством на время прохождения практики.
Приемная комиссия начинает работу с 20 июня, с 9.00 до 16.00 часов, без обеда, выходной – суббота, воскресенье, телефон 8 (42335) 4-00-38 Адрес колледжа: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ленина, 22. E-mail: [email protected]
Информация о порядке приема граждан на обучение на официальном сайте https://www.dvssk-bk.ru/?erid=LjN8KTHcD
КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» Реклама