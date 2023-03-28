В Юридический пойду! Пусть меня научат!

Posted Вчера, 23:10
Published Вчера, 23:10
Modified Сегодня, 01:57
Updated Сегодня, 01:57
Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» является одним из 15-ти территориальных подразделений (филиалов) Университета, головной ВУЗ которого находится в Москве.
Поэтому все выпускники Университета, в каком регионе России они бы не обучались, получают по окончанию московский диплом. На сегодняшний день в Институте обучаются более тысячи ста студентов очной и заочной форм обучения по программам колледжа, бакалавриата, специалитета и магистратуры. С 2022 г. в Институте ведется набор и обучение по программам среднего профессионального образования (юридический колледж): «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное администрирование».
Большой популярностью у абитуриентов пользуется программа высшего профессионального образования (уровень специалитета) «Правовое обеспечение национальной безопасности», выпускников которой с охотой принимают на работу в правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа. По соглашению между Институтом и Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в 2022 г. после перерыва, вызванного пандемией, в Институте возобновлена работа Школы будущего следователя.
В целях обеспечения высокого качества обучения и подготовки специалистов, Институт тесно взаимодействует с Правительством Хабаровского края и его структурными подразделениями, Управлением Минюста России по Хабаровскому краю и ЕАО, Главным управлением Минюста России по Приморскому краю, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Прокуратурой Хабаровского края и Прокуратурой г. Хабаровска, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и другими государственными органами и учреждениями, в том числе по ДФО, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.
В Институте работает Юридическая клиника, которая является базой практики для получения умений и навыков профессиональной юридической деятельности, практической подготовки студентов к выполнению конкретных профессиональных обязанностей юриста. К участию в работе юридической клиники привлекаются студенты старших курсов, которые дают юридические консультации, оказывают помощь в составлении процессуальных документов, исковых заявлений.
Студенты Института принимают активное участие в общественной жизни города Хабаровска и Хабаровского края. В текущем учебном году получила новый импульс волонтерская деятельность. Глава комитета волонтерской деятельности Студенческого совета Института Сунчелеева Валерия награждена благодарственным письмом Комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края за активное участие в реализации молодежной политики на территории Хабаровского края.
Студенты имеют достижения и в научно-исследовательской деятельности. Например, в 2022 г. Катышевцев Вадим удостоен диплома первой степени, а также медали «За лучшую научную студенческую работу» в финальном туре Всероссийской студенческой юридической олимпиады на площадке Российского международного олимпийского университета в г. Сочи.
В Институте функционирует студенческий спортивный клуб «Юстарс». В состав клуба входят мужские и женские команды по волейболу, баскетболу и мини-футболу.
С 2018 года в Институте введено обязательное ношение форменной одежды Минюста России.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0 008 577 (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 1519 от 09.11.2015 г.
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