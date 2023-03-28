В Юридический пойду! Пусть меня научат!

В целях обеспечения высокого качества обучения и подготовки специалистов, Институт тесно взаимодействует с Правительством Хабаровского края и его структурными подразделениями, Управлением Минюста России по Хабаровскому краю и ЕАО, Главным управлением Минюста России по Приморскому краю, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Прокуратурой Хабаровского края и Прокуратурой г. Хабаровска, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО и другими государственными органами и учреждениями, в том числе по ДФО, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.