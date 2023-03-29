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Парк вместо высоток: горожане просят мэрию построить сквер на улице Успенского

29 марта 2023, 00:57
Приморцы, которые живут в пригороде Владивостока, крайне негативно отреагировали на новость о грядущем появлении очередных высоток в живописном районе города.
Сюжет
Город

В социальных сетях горожане буквально заваливают комментариями посты, где поднимается речь о деятельности очередного «земельного ОПГ», которое в своё время «отмыло» земельные участки по адресу Успенского 58.

Напомним, участки в пригороде Владивостока руками экс-прокурора Приморья Валерия Василенко внезапно перешли из земель, где может располагаться дачный посёлок в те, где вполне «законно» построить несколько многоэтажных домов. Общая площадь этой земли — порядка 60 тысяч «квадратов».

Однако местные жители выступили против такого неожиданного поворота. И вот, что люди пишут в социальных сетях:

  • «Да хватит уже везде „втыкать“ эти новострои! Ну сколько можно! Город раком поставили, а сейчас еще и пригород хотите? Кроме леса и диких необустроенных пляжей — гулять негде! Постройте лучше парк или еще одну зону отдыха!»;
  • «Человейники эти везде. А никто не думал, что инфраструктуры для них тут нет? Ни парковки, не места для прогулок, ни для выгула собак?»;
  • «Ну только за городом еще не успели многоэтажек этих построить. Не портите природу! Лучше благоустройте территорию, да и будет вам счастье!»;
  • «У нас всего пара парков с этой стороны трассы, в которые можно приехать и погулять спокойно. Сделайте еще один. А то получится у нас „второе Нейбута“.

Негодование жителей Приморья всецело разделяет и известный в столице ДФО урбанист Антон Савенко. Он отметил, что зоны отдыха нужно тоже строить с умом, но «втыкать» многоэтажную застройку нужно тоже не везде.

«Жилье, так же, как и парки важны. Не везде надо строить парки, просто потому что. Но застройка жильем должна быть разумной. Комплекс на улице Нейбута пример худшей застройки в городе. Если на Успенского будет аналогично, то я категорически против», — прокомментировал ситуацию специалист.

Добавим, что участок, размером 60 тысяч «квадратов» на улице Успенского сейчас, стараниями экс-прокурора Василенко, оказался в «руках» московской компании «ЖилКапИнвест», которая уже настроила муравейников в районе Нейбута. И сейчас, вероятней всего, компания будет стараться внести изменения в Генплан Владивостока.

Но в ситуацию должны включиться компетентные органы, в том числе Прокуратура Приморского края, а также мэрия Владивостока.

#Земля#Общество#Город#Приморский край#Владивосток
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