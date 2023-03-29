Парк вместо высоток: горожане просят мэрию построить сквер на улице Успенского

Добавим, что участок, размером 60 тысяч «квадратов» на улице Успенского сейчас, стараниями экс-прокурора Василенко, оказался в «руках» московской компании «ЖилКапИнвест», которая уже настроила муравейников в районе Нейбута. И сейчас, вероятней всего, компания будет стараться внести изменения в Генплан Владивостока.