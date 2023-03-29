Работа убивает — три смерти и две тяжелые травмы зафиксировали в Приморье

На прошедшей недели в Федерацию профсоюзов поступила информация о страшных потерях и о пострадавших во время рабочего процесса. Так, в жуткий список вошла еще одна смерть в ходе работы в море. Боцмана «Рыболовецкого колхоза „Восток-1“» смыло волной. Тело до сих пор найти не удается. Мужчине было 38 лет.