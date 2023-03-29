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Published Сегодня, 08:09

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Работа убивает — три смерти и две тяжелые травмы зафиксировали в Приморье

29 марта 2023, 08:09
Компания ААК «Прогресс» пыталась сэкономить на смертях своих рабочих. Суд в Приморье постановил выплатить необходимую сумму обратившимся сотрудникам.
Сюжет
Суд

На прошедшей недели в Федерацию профсоюзов поступила информация о страшных потерях и о пострадавших во время рабочего процесса. Так, в жуткий список вошла еще одна смерть в ходе работы в море. Боцмана «Рыболовецкого колхоза „Восток-1“» смыло волной. Тело до сих пор найти не удается. Мужчине было 38 лет.

Другой случай произошел на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Старшего машиниста нашли мертвым в собственной каюте.

Еще одно тело без признаков жизни обнаружили в депо Владивостока. Слесарь обслуживания Пассажирского вагона на 45 году ушел из жизни.

Фельдшер скорой помощи получила переломом позвонка. Также производственную травму при выполнении служебных обязанностей получил проходчик 5-го разряда. Работник компании «Приморскуголь» получил тяжелыми травмами головы на работе.

#Суд#Происшествие#Приморский край#Новости
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