Работа убивает — три смерти и две тяжелые травмы зафиксировали в Приморье

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
На прошедшей недели в Федерацию профсоюзов поступила информация о страшных потерях и о пострадавших во время рабочего процесса. Так, в жуткий список вошла еще одна смерть в ходе работы в море. Боцмана «Рыболовецкого колхоза „Восток-1“» смыло волной. Тело до сих пор найти не удается. Мужчине было 38 лет.
Другой случай произошел на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Старшего машиниста нашли мертвым в собственной каюте.
Еще одно тело без признаков жизни обнаружили в депо Владивостока. Слесарь обслуживания Пассажирского вагона на 45 году ушел из жизни.
Фельдшер скорой помощи получила переломом позвонка. Также производственную травму при выполнении служебных обязанностей получил проходчик 5-го разряда. Работник компании «Приморскуголь» получил тяжелыми травмами головы на работе.