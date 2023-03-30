Медикам Приморского края установят памятник у ТГМУ во Владивостоке

Мэр Владивостока Константин Шестаков в своём telegram сообщил, что сейчас принимаются заявки на эскизный проект для памятника медицинским работникам, которые трудятся на благо здоровья жителей региона. В конкурсе могут принять участие профессиональные скульпторы, архитекторы, творческие коллективы, объединения, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие принимаются до 10 апреля.