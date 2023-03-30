Медикам Приморского края установят памятник у ТГМУ во Владивостоке

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
С 11 апреля по 1 мая участники должны предоставить макет своего проекта. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится со 2 мая по 15 июля. Призовые места будут распределены следующим образом: 1-е место — 60 тысяч рублей, 2-е место — 30 тысяч рублей, 3-е место — 10 тысяч рублей.
Мэр Владивостока Константин Шестаков в своём telegram сообщил, что сейчас принимаются заявки на эскизный проект для памятника медицинским работникам, которые трудятся на благо здоровья жителей региона. В конкурсе могут принять участие профессиональные скульпторы, архитекторы, творческие коллективы, объединения, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие принимаются до 10 апреля.