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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Медикам Приморского края установят памятник у ТГМУ во Владивостоке

30 марта 2023, 09:41
В районе остановки общественного транспорта «Инструментальный завод» возле Тихоокеанского государственного медицинского университета города Владивостока появится новое общественное пространство. В будущем там будет установлен памятник медикам Приморского края.

С 11 апреля по 1 мая участники должны предоставить макет своего проекта. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится со 2 мая по 15 июля. Призовые места будут распределены следующим образом: 1-е место — 60 тысяч рублей, 2-е место — 30 тысяч рублей, 3-е место — 10 тысяч рублей.

Мэр Владивостока Константин Шестаков в своём telegram сообщил, что сейчас принимаются заявки на эскизный проект для памятника медицинским работникам, которые трудятся на благо здоровья жителей региона. В конкурсе могут принять участие профессиональные скульпторы, архитекторы, творческие коллективы, объединения, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие принимаются до 10 апреля.

 

#Общество#Медицина#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков
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