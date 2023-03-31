Новый формат:компания Силорд инвестирует в марикультуру и благоустройство Безверхово

Среди тех, кто активно развивает выращивание марикультуры в Приморском крае, предприятие «Силорд» в селе Безверхово. На первом этапе компания на своих «морских огородах» занялась выращиванием мидий. И в этом году, после пяти лет тяжелого кропотливого труда, готовится собрать первый урожай.