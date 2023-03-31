Новый формат:компания Силорд инвестирует в марикультуру и благоустройство Безверхово

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
А насыщение внутреннего рынка свежими гидробионтами — одной из целей поддержки предприятий по разведению марикультуры. Сегодня этой отрасли оказывают поддержку полпред в ДВФО Юрий Трутнев и Минвостокразвития.
«Нам надо создавать марикультуру — у нас ее в 25 раз меньше, чем мы можем. В других стран марикультура дает до 50% продукции на стол, а у нас — два, а то и меньше», — сказал Юрий Трутнев.
Активно ведется работа по улучшению законодательной базы, распределению рыбоводных участков. Задача амбициозная — увеличить потребление мидий, гребешков, устриц самими россиянами. Сегодня можно уверенно сказать — рост объемов производства гидробионтов связан с введением в пользование новых площадей под аквакультуру, ростом мощностей предприятий и поддержкой из государственного бюджета.
Среди тех, кто активно развивает выращивание марикультуры в Приморском крае, предприятие «Силорд» в селе Безверхово. На первом этапе компания на своих «морских огородах» занялась выращиванием мидий. И в этом году, после пяти лет тяжелого кропотливого труда, готовится собрать первый урожай.
«В планах получения 300 тонн мидий в этом году. Продукция пойдет как в предприятия общественного питания края, так и на переработку для изготовления пользующихся хорошим спросом полуфабрикатов. Пробно занялись сбором гребешка — около двух миллионов штук молоди. Следующим этапом планируем увеличить площади „огородов“ под выращивание гребешка и устрицы», — сообщила директор ООО «Силорд» Марина Дементьева.
Большая часть работников в «Силорде» — жители села Безверхово. Поэтому компания готова вести активную социальную работу в поселке, заниматься благоустройством: подсыпается дорога с трассой, а в рамках объявленного губернатором Приморского края Олегом Кожемяко двухмесячника по санитарной уборке населенных пунктов решено к летнему сезону восстановить пешеходный мост к любимому месту отдыха сельчан.
«К нам обратились работники — помочь с восстановлением прохода на любимый сельский берег, облагородить его территорию и реконструировать мост для прохода. Мы решили, что будет правильно провести субботник на этой территории и привести ее в порядок, чтобы жители могли спокойно и комфортно отдыхать. Потому что наша компания работает в Безверхово, занимаемся здесь выращиванием марикультуры всерьез и надолго», — рассказала директор ООО «Силорд» Марина Дементьева.
В дальнейших планах предприятия строительство производственных цехов для выращивания молоди трепанга и гребешка в искусственных условиях, а также цеха по переработке и хранению продукции.