Оккупировать Приморье планируют китайские власти — западные СМИ

В представительстве МИД России во Владивостоке отметили, что западные издания в который раз пытаются убедить читателей в разрыве дружественных отношений между Китаем и Россией. Основным камнем преткновения становятся приморские земли. Примечательно, что особенно громкие публикации они выкладывают именно во время командировки Олега Кожемяко в КНР.