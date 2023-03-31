Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В представительстве МИД России во Владивостоке отметили, что западные издания в который раз пытаются убедить читателей в разрыве дружественных отношений между Китаем и Россией. Основным камнем преткновения становятся приморские земли. Примечательно, что особенно громкие публикации они выкладывают именно во время командировки Олега Кожемяко в КНР.
«Доверительное» СМИ The Telegraph сообщает:
«Уже сейчас трансграничная экономическая активность бесчисленных китайских общин в Сибири, в том числе в Хабаровске и Владивостоке, негласно подтверждает исторические претензии Китая на этот богатый ресурсами и стратегически важный регион».
Кажется западные журналисты не видят разницу между Сибирью, Хабаровским и Приморским краями, а также путают деловые отношения с посягательствами на территорию.
Специалисты МИД подчеркнули, что такое поведение больше смешит, чем вызывает интерес.