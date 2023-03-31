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Оккупировать Приморье планируют китайские власти — западные СМИ

31 марта 2023, 10:42
Китай планирует присоединить к себе Приморский край — пишут западные СМИ аккурат во время визита Олега Кожемяко в дружественную страну. О «порабощении» на западе говорят уже давно и каждый раз — громко — сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
Сюжет
МИД

В представительстве МИД России во Владивостоке отметили, что западные издания в который раз пытаются убедить читателей в разрыве дружественных отношений между Китаем и Россией. Основным камнем преткновения становятся приморские земли. Примечательно, что особенно громкие публикации они выкладывают именно во время командировки Олега Кожемяко в КНР.

«Доверительное» СМИ The Telegraph сообщает:

«Уже сейчас трансграничная экономическая активность бесчисленных китайских общин в Сибири, в том числе в Хабаровске и Владивостоке, негласно подтверждает исторические претензии Китая на этот богатый ресурсами и стратегически важный регион».

Кажется западные журналисты не видят разницу между Сибирью, Хабаровским и Приморским краями, а также путают деловые отношения с посягательствами на территорию.

Специалисты МИД подчеркнули, что такое поведение больше смешит, чем вызывает интерес.

 

#Экономика#МИД#Новости#Приморский край#Владивосток#Хабаровский край
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