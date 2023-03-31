Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Многие регионы России для поддержки демографии вводят дополнительные денежные выплаты для семей с детьми. Эти деньги направляются со средств местного бюджета и не имеют никакого отношения к федеральной господдержке. К таким мерам поддержки относится и региональный маткапитал.
Суммы региональной помощи и условия ее получения в разных субъектах РФ отличаются. Но выплачивается она вне зависимости от получения федеральной матподдержки при рождении детей.
Во Владивостоке деньги можно получить по двум программам регионального материнского капитала:
В обоих случаях получить региональную денежную помощь может любая женщина во Владивостоке, имеющая местную прописку и родившая второго и последующих детей. В отдельных ситуациях получить материнский капитал может и отец ребенка: например, в случае смерти матери или лишении ее родительских прав.
Ежегодно в Приморье суммы региональной господдержки на детей индексируются. Размеры денежной помощи на второго ребенка и на последующих детей отличаются.
Деньги на второго малыша, появившегося в семье, начисляются в рамках программы дальневосточного материнского капитала. Сумма господдержки составляет 30% от размера федерального маткапитала, установленного в России. Соответственно, в 2023 году этот показатель составляет 232 688,48 рубля.
Краевой капитал на третьего и последующих детей выплачивается в соответствии с Постановлением правительства Приморского края о предоставлении регионального маткапитала. Согласно изменениям и дополнениям от 12.01.2023 сумма выплаты в 2023 году — 218 712 рублей.
Чтобы получить деньги от региональных властей, сначала нужно подтвердить право на получение регионального материнского капитала. Это можно сделать лично в любом МФЦ Владивостока либо подать документы онлайн — через портал «Госуслуги» Приморского края.
Также можно воспользоваться порталом министерства труда и соцполитики Приморского края. Здесь подробно описан алгоритм получения услуги и даны ссылки на органы, занимающиеся реализацией программы регионального материнского капитала во Владивостоке.
Для получения услуги нужно зарегистрироваться на региональном портале «Госуслуги» Приморского края. После подтверждения учетной записи в разделе «Каталог услуг» выбрать вкладку «Семья».
Здесь нужно будет выбрать услугу «Установление права на маткапитал и включение в регистр». Заполнить все необходимые поля и нажать на кнопку «Получить услугу».
На проверку документов может уйти от недели до месяца. Уведомление о выполнении услуги придет в личный кабинет. Здесь же будет электронная версия сертификата на региональный материнский капитал.
Сертификат на материнский капитал можно оформить в любом МФЦ Владивостока, но необходимо заранее записаться на прием в ближайший многофункциональный центр. С собой нужно захватить минимальный пакет документов: паспорт матери, свидетельство о рождении малыша и документ о регистрации во Владивостоке.
В МФЦ выдадут бланк заявления и примут документы на оформление сертификата.
Оформление сертификата на региональный материнский капитал — это только первый этап получения денег. На втором этапе необходимо выбрать вариант использования денежных средств. Этой услугой во Владивостоке можно воспользоваться лишь спустя год после появления новорожденного, на которого выдан сертификат.
Список направлений, на которые можно потратить региональную матподдержку, устанавливается правительством Приморского края. В прошлом году этот перечень был расширен и дополнен новыми условиями.
На второго ребенка во Владивостоке деньги из средств материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий. Это самое популярное направление расходования средств маткапитала во Владивостоке. Второй по популярности вариант — направление средств на обучение и образование детей. Также деньги можно потратить на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.
Кроме того, с 2022 года деньги маткапитала во Владивостоке можно потратить на коммунальные услуги в общежитии учебной организации, где обучается ребенок, а также на оплату детсадов.
Список вариантов использования средств краевой матподдержки на третьего и последующего ребенка в Приморье более широк. Помимо указанных направлений, деньги можно потратить на оплату медуслуг и покупку медикаментов, а также на проведение ремонта в квартире.
Семьи с невысоким доходом могут оформить ежемесячные денежные пособия из средств маткапитала. Они полагаются тем семьям, где общий доход меньше 37 292 руб. в месяц (двукратная величина прожиточного минимума на 2023 год в Приморском крае). Деньги будут выплачивать до достижения ребенком возраста трёх лет.
Семьям во Владивостоке, где появился первый ребенок, выплачивается единовременная денежная помощь. Ее сумма составляет двукратную величину прожиточного минимума на детей в Приморье. Таким образом, в 2023 году при появлении первенца семье заплатят 36,420 тыс. рублей.
Кроме того, если возраст женщины на момент рождения первенца составлял 18–25 лет, то ей начислят доплату к единовременному пособию. В 2023 году сумма доплаты — 13,580 тыс. рублей.
Семьям с низкими доходами во Владивостоке при рождении малыша выдают денежный сертификат на сумму 10 тыс. рублей. Главное условие для получения денег — доход семьи, где появился новорожденный, не должен превышать 17 106 рублей в месяц.