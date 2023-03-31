На второго ребенка во Владивостоке деньги из средств материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий. Это самое популярное направление расходования средств маткапитала во Владивостоке. Второй по популярности вариант — направление средств на обучение и образование детей. Также деньги можно потратить на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.