Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В представительстве МИД России во Владивостоке отметили, что пока британские издания пытаются рассказывать небылицы про Китай и Приморский край, искажая факты губернатор Олег Кожемяко успешно развивает экономические отношения с дружественной странной в сфере сельскохозяйственной промышленности.
Китайские же СМИ напротив, приветствуют налаживание тесного сотрудничества.
«Приморский край является ключевым направлением сельскохозяйственного сотрудничества Китая с Россией, Китай приветствует экспорт высококачественной сельскохозяйственной и животноводческой продукции из Приморья, готов поощрять инвестиции в край компетентных китайских предприятий, совместное строительство парков сотрудничества, а также поддерживать кооперацию между научно-исследовательскими институтами в части получения новых культур и обмена технологиями посадки» — заявил Ли Цзиньсян.