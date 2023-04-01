Пока иностранцы пытаются «в анти-хайп», Кожемяко успешно договаривается с Китаем

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в рамках командировки встретился с главным государственным ветеринарным врачом Китая Ли Цзиньсяном. Они договорились о развитии экономических отношений и увеличении экспорта продукции — сообщили в МИД России во Владивостоке.

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