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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:50

Пока иностранцы пытаются «в анти-хайп», Кожемяко успешно договаривается с Китаем

1 апреля 2023, 09:50
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в рамках командировки встретился с главным государственным ветеринарным врачом Китая Ли Цзиньсяном. Они договорились о развитии экономических отношений и увеличении экспорта продукции — сообщили в МИД России во Владивостоке.

В представительстве МИД России во Владивостоке отметили, что пока британские издания пытаются рассказывать небылицы про Китай и Приморский край, искажая факты губернатор Олег Кожемяко успешно развивает экономические отношения с дружественной странной в сфере сельскохозяйственной промышленности.

Китайские же СМИ напротив, приветствуют налаживание тесного сотрудничества.

«Приморский край является ключевым направлением сельскохозяйственного сотрудничества Китая с Россией, Китай приветствует экспорт высококачественной сельскохозяйственной и животноводческой продукции из Приморья, готов поощрять инвестиции в край компетентных китайских предприятий, совместное строительство парков сотрудничества, а также поддерживать кооперацию между научно-исследовательскими институтами в части получения новых культур и обмена технологиями посадки» — заявил Ли Цзиньсян.

 

#Экономика#Правительство Приморского края#Новости#Приморский край#Олег Кожемяко
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