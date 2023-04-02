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Около 80 тысяч детей отдохнут в Приморье в летнюю оздоровительную кампанию

2 апреля 2023, 09:23
Почти 80 тысяч детей отдохнут на каникулах в Приморском крае этим летом. Об этом стало известно в ходе встречи с главами муниципальных образований региона, проведенной под руководством Веры Щербиной, первого вице-губернатора Приморского края.

Министр образования края Эльвира Шамонова сообщила, что в этом году работать будут 562 детских оздоровительных лагеря, из которых 31 — загородные, а 531 — пришкольные. Пришкольные площадки будут открыты в две и три смены, в зависимости от конкретного муниципалитета. В целях обеспечения качественного отдыха привлечены 710 педагогов, работающих в дополнительном образовании. Различные направления по интересам ребят, такие как безопасный скейтбординг или современные научные технологии будут представлены в специализированных профильных сменах в 21 муниципальном округе.

Щербина поручила главам муниципалитетов продолжить работу по подготовке летней оздоровительной кампании. Планируется увеличить количество детей, которые вовлечены в летний отдых на каникулах, чтобы они могли получить максимальное удовольствие от отдыха. В 2022 году примерно 75 тысяч детей отдыхали в летних лагерях, а в 2021 году их число было почти на 10 тысяч меньше.

#Общество#Касается каждого#Новости#Приморский край
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