Около 80 тысяч детей отдохнут в Приморье в летнюю оздоровительную кампанию

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Министр образования края Эльвира Шамонова сообщила, что в этом году работать будут 562 детских оздоровительных лагеря, из которых 31 — загородные, а 531 — пришкольные. Пришкольные площадки будут открыты в две и три смены, в зависимости от конкретного муниципалитета. В целях обеспечения качественного отдыха привлечены 710 педагогов, работающих в дополнительном образовании. Различные направления по интересам ребят, такие как безопасный скейтбординг или современные научные технологии будут представлены в специализированных профильных сменах в 21 муниципальном округе.
Щербина поручила главам муниципалитетов продолжить работу по подготовке летней оздоровительной кампании. Планируется увеличить количество детей, которые вовлечены в летний отдых на каникулах, чтобы они могли получить максимальное удовольствие от отдыха. В 2022 году примерно 75 тысяч детей отдыхали в летних лагерях, а в 2021 году их число было почти на 10 тысяч меньше.