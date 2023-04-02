Около 80 тысяч детей отдохнут в Приморье в летнюю оздоровительную кампанию

Министр образования края Эльвира Шамонова сообщила, что в этом году работать будут 562 детских оздоровительных лагеря, из которых 31 — загородные, а 531 — пришкольные. Пришкольные площадки будут открыты в две и три смены, в зависимости от конкретного муниципалитета. В целях обеспечения качественного отдыха привлечены 710 педагогов, работающих в дополнительном образовании. Различные направления по интересам ребят, такие как безопасный скейтбординг или современные научные технологии будут представлены в специализированных профильных сменах в 21 муниципальном округе.