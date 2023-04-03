Подробности по земле на Успенского: приватизация была проведена незаконно?

Однако в 2009 году этот участок перенарезали, разделив его на более мелкие и присоединив к ним часть смежной территории. В итоге из одного участка получилось четыре, а их суммарная площадь выросла с 38,5 до 62,7 тысячи «квадратов». Изменилось при этом и назначение земли — из производственного оно превратилось в «размещение дачного посёлка», а упоминания об объектах недвижимости, расположенных на этой территории, пропали из документов.