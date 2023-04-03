Участки изначально нельзя было формировать: новые подробности по земле на Успенского

Posted 3 апреля 03:51
Published 3 апреля 03:51
Modified Сегодня, 01:21
Updated Сегодня, 01:21
«Восток-Медиа» проследило историю этих участков и метаморфозы, происходившие с видами их разрешённого использования.
Владельцы частных домов в пригороде Владивостока в последнее время живут, как на пороховой бочке. То Минобороны покусится на твой земельный участок и попытается прибрать его к рукам на основании документов 30-х годов прошлого века, то ушлые застройщики без церемоний пригонят прямо под забор башенный кран и начнут возводить многоэтажку, превратив тихий загородный уголок сначала в пыльную и шумную стройку, а затем в суетливый «человейник».
Второго сценария всерьёз опасаются сегодня жители района Фанзавода на Океанской. Шесть гектаров земли на улице Успенского вполне могут в ближайшее время превратиться в стройплощадку, на которой вырастет многоэтажный жилой комплекс. Сегодня львиная доля этой территории принадлежит ООО «Специализированный Застройщик „Успенского 58“» — компании, связанной с московским ООО СЗ «ЖилКапИнвест», которое строит во Владивостоке сразу несколько жилых комплексов.
Территория эта принадлежала застройщику не всегда. В далёком 2008 году здесь был сформирован земельный участок с кадастровым номером 25:28:050030:104 площадью без малого 38,5 тысячи квадратных метров и назначением «для дальнейшей эксплуатации объекта незавершённого строительства (недостроенный производственный модуль) и зданий: диспетчерской, автомоторного ремонтного цеха, склада семян, механических мастерских, ремонтного бокса, склада инвентаря, клуба, склада». И недостроенное производственное здание, и остальные обозначенные объекты на участке в то время присутствовали.
Однако в 2009 году этот участок перенарезали, разделив его на более мелкие и присоединив к ним часть смежной территории. В итоге из одного участка получилось четыре, а их суммарная площадь выросла с 38,5 до 62,7 тысячи «квадратов». Изменилось при этом и назначение земли — из производственного оно превратилось в «размещение дачного посёлка», а упоминания об объектах недвижимости, расположенных на этой территории, пропали из документов.
Уже в 2010 году все четыре участка, а в довесок к ним и ещё один соседний были буквально за копейки приватизированы Дачным некоммерческим товариществом (ДНТ) «Усадьба», в том числе и самый большой из участков (25:28:050030:117) площадью свыше 5 гектаров.
Дачные товарищества действительно могли в те времена на льготных условиях приватизировать землю, но только при определённых условиях. В частности, эта земля должна была быть изначально предоставлена дачникам в бессрочное пользование и на ней фактически должны были находится садоводческие хозяйства участников объединения. При этом закон устанавливал, что первоначально земля передавалась в совместную собственность членов товарищества с последующей передачей участков в собственность каждого дачника.
Но в случае с ДНТ «Усадьба» ни одно из этих условий соблюдено не было. Тем не менее земля досталась «садоводам», как мы полагаем, по цене явно ниже её рыночной стоимости на тот момент. «Как так?», — спросите вы. Ответа на этот вопрос мы не знаем.
Стоит отметить, что дачное товарищество — некоммерческое объединение, и его возможности по распоряжению своим имуществом сильно ограничены. Однако это не стало препятствием для наших «садоводов».
В 2011 году ДНТ «Усадьба» заключает договор займа с неким ООО «Ларсан», а в залог предоставляет все свои пять земельных участков по улице Успенского.
Нетрудно догадаться, что обязательств своих по возврату долга дачное товарищество не выполнило. Таким образом, шесть гектаров земли на Океанской перешли в собственность компании «Ларсан». Так некоммерческое объединение технично передало своё имущество коммерческой фирме — ловкость рук, и никакого обмана, как говорится.
Дальнейшая судьба всех земельных участков списана, как под копирку: сперва, в октябре 2020 года, они достаются некоей Марине Аббасовой, после чего, в сентябре 2021 года, право собственности «раздробилось» по разным физлицам, а затем перешло к ООО Специализированный застройщик «Успенского 58».
И да, к этому времени назначение большей части этой земли успело ещё раз поменяться. В 2017 году оно было изменено на «индивидуальные жилые дома».
Ну, а от ИЖС и до многоквартирных домов недалеко. Это жители Владивостока хорошо понимают, ведь городу известно немало подобных примеров. Именно поэтому местное население и забило тревогу.
Отметим, что различного рода «земельные» скандалы — не редкость для Приморья. В последнее время процесс обострился на фоне ареста бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальи Соколовой, которую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года чиновница предоставила гаражно-строительному кооперативу участок площадью 11,4 тысячи квадратных метров. Землю, на которой было 13 капитальных гаражей передали организации без торгов. Плата за нее была меньше необходимого и не соответствовала его площади.