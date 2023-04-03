В «Терминале Астафьева» впервые успешно опробовали технологию «борт-вагон»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Как отметил заместитель генерального директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Ядрищенский, таким образом была впервые успешно опробована технология «борт-вагон». Для ускоренной доставки 930 TEU, выгруженных с судна «Xin Xin Hai» в адрес одного клиента, отправляли с двух контейнерных площадок предприятия.
«Благодаря оперативному взаимодействию с таможней, выгрузка части контейнеров шла сразу в полувагоны железнодорожного состава для скорейшей отправки контейнерного поезда. Груз с контейнерной площадки был погружен в четыре контейнерных поезда подряд. Ключевой момент для наших специалистов был в соблюдении партий контейнеров, согласно списков грузоотправителя. Всего с данного судна было отправлено 7 контейнерных поездов», — добавил Алексей Ядрищенский.
Отметим, что ранее «Терминал Астафьева» получил генеральное разрешение на хранение контейнерных грузов на своей площадке. Это позволит в ближайшей перспективе значительно увеличить грузооборот порта. В настоящий момент предприятие отправляет от пяти до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны и сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах.