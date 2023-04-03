В «Терминале Астафьева» впервые успешно опробовали технологию «борт-вагон»

Отметим, что ранее «Терминал Астафьева» получил генеральное разрешение на хранение контейнерных грузов на своей площадке. Это позволит в ближайшей перспективе значительно увеличить грузооборот порта. В настоящий момент предприятие отправляет от пяти до семи контейнерных поездов в неделю. Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны и сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах.