Китайцев отправили восвояси из Владивостока — суд принял важное решение

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В угоду собственному бизнесу, застройщики решили расстроить местную инфраструктуру, поправ градостроительный план города.
Теперь хабаровским дельцам с китайскими корнями предстоит свернуть свою бурную деятельность по разрушению чужого города и отправиться восвояси, «рушить у себя во дворе».
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил против застройки в этом месте и сообщил о планах по строительству сквера для местных жителей.
Компания планировала построить три высотных дома, что обеспечило бы нагрузку на дорогу и лишило территорию парковой зоны.
— Исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры, — подчеркнул Олег Кожемяко в ходе публичного обсуждения этой проблемы.
Ранее компания Судеко «погорела» на нестыковках разрешений на стройку. Инспекция по охране объектов культурного наследия не дала «зелёный свет» застройке.