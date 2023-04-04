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Китайцев отправили восвояси из Владивостока — суд принял важное решение

4 апреля 2023, 09:41
Фото: zr.media
Хабаровской компании ООО «Судеко» отказали в получении разрешения на строительство в историческом центре Владивостока, на месте бывшего завода «Металлист». В ходе разбирательств компания не смогла доказать законность своих действий.

В угоду собственному бизнесу, застройщики решили расстроить местную инфраструктуру, поправ градостроительный план города.

Теперь хабаровским дельцам с китайскими корнями предстоит свернуть свою бурную деятельность по разрушению чужого города и отправиться восвояси, «рушить у себя во дворе».

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил против застройки в этом месте и сообщил о планах по строительству сквера для местных жителей.

Компания планировала построить три высотных дома, что обеспечило бы нагрузку на дорогу и лишило территорию парковой зоны.

— Исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры, — подчеркнул Олег Кожемяко в ходе публичного обсуждения этой проблемы.

Ранее компания Судеко «погорела» на нестыковках разрешений на стройку. Инспекция по охране объектов культурного наследия не дала «зелёный свет» застройке.

#Общество#Происшествия#Новости#Приморский край
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