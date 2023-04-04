Китайцев отправили восвояси из Владивостока — суд принял важное решение

— Исходя из обращений граждан и учитывая тот факт, что это элемент точечной застройки в исторической части города, мы готовим изменения в план застройки и надеемся, что он пройдет все процедуры, — подчеркнул Олег Кожемяко в ходе публичного обсуждения этой проблемы.