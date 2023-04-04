Обыск и свидание со следователем в вашем офисе: советы адвоката Максима Колесникова

Поскольку в ходе обыска обычно возникает осознание того, что предпринимательский риск превратился в начало большого пути по коридору судебной системы, предприниматели приходят к правильному умозаключению о необходимости реализовать свое право на судебную защиту, гарантированное ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, посредством приглашения адвоката в качестве представителя или защитника для участия и консультаций при производстве следственных действий с их участием. Право каждого в любой сложной жизненной ситуации, и не только, закреплено в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. Квалифицированную юридическую помощь по уголовным делам в нашей стране вправе оказывать только адвокаты.