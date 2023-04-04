Обыск и свидание со следователем в вашем офисе: советы адвоката Максима Колесникова

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Рисками, связанными с ведением бизнеса в России являются происки конкурентов, желание заполучить чужой конкуретный бизнес, что также с учетом российской практики может стать своего рода дополнительной опасностью ведения коммерческой деятельности в нашей стране. Однако, это не повод для прекращения предпринимательской деятельности.
Риски простого российского предпринимателя связаны не только с экономическими взлетами и падениями показателей прибыли, убытков, но и с возможностью привлечения к уголовной ответственности за совершение экономического преступления, в том числе, уклонение от уплаты налогов.
К большому сожалению типичной является практика возбуждения уголовных дел об экономических, в том числе налоговых преступлениях в условиях отсутствия обязательных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) на стадии принятия решения о возбуждении дела.
Институт возбуждения уголовного дела может использоваться в качестве механизма оказания давления на конкурента с целью приобретения большей доли на нишевом рынке товаров или услуг.
Возбуждение уголовного дела для предпринимателя — это, во-первых, риск испортить биографию, будучи привлеченным к уголовной ответственности, во-вторых, возможность блокировки рабочих процессов в бизнесе, в-третьих, лишение предпринимателя возможности прямого контроля над бизнес-проектом.
Предпринимателю важно отдавать себе отчет в том, что для парализации бизнеса могут использоваться такие инструменты, как наложение ареста на его личное имущество (от имущества, используемого в коммерческой деятельности директором, до голосующих акций организации или имущества родственников директора организации) в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ), производство обысков в офисе организации, в жилище учредителя, директора, бухгалтера и иных работников организации, систематические допросы в качестве свидетелей работников организации, производство иных следственных и процессуальных действий, направленных на оказание психологического давления на директора организации и так далее.
В связи с изложенным, сегодня каждому предпринимателя важно знать как минимум процессуальные особенности производства обыска в офисе, а как максимум, иметь под рукой краткий алгоритм действий на случай, если в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве или уклонении от уплаты налогов.
К «маски-шоу» в офисе нужно быть готовым
Как рассказывает председатель и учредитель Коллегии адвокатов Приморского края «KB GROUP» Максим Колесников, каждый предприниматель должен понимать перспективы и порядок действий сотрудников правоохранительных органов, закрепленный в уголовно-процессуальном законе.
Порядок производства обыска в офисе или жилище подробно регламентируется ст. 182 УПК РФ.
Основание производства обыска — наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Практика расследования правоохранительными органами нашей страны уголовных дел об экономических, налоговых преступлениях в качестве достаточных данных расценивает:
Риск блокировки работы Вашей организации в ходе расследования дел данной категории заключается в основном в изъятии цифровых носителей (компьютеров, жестких и твердотельных дисков), первичных бухгалтерских документов по конкретным сомнительным сделкам организации, получив доход от которых, организация — общество могло уклониться от уплаты налогов или принять меры к незаконному возмещению НДС по фиктивной сделке.
По смыслу ст. 199 Уголовного кодекса РФ как уклонение от уплаты налогов с организации могут квалифицироваться следующие действия директора общества:
Рассмотрим другой вариант развития событий в бизнесе. Если общество незаконно (по фиктивным сделкам) возмещает уже уплаченный налог (НДС или на прибыль), то действия директора общества могут быть оценены правоохранительными органами как мошеннические действия, то есть может инкриминироваться ст. 159 УК РФ.
В таких делах предметом доказывания является фиктивность сделки, вследствие чего делается вывод об отсутствии законных оснований для снижения налога путем принятия на вычет понесенных обществом расходов. Если сделка не носила фиктивный характер, обязательства сторонами исполнены, сделка не признана недействительной в судебном порядке, налоговым органам будет крайне сложно доказать факт уклонения от уплаты налогов, и с позиции защиты такое дело имеет хорошие перспективы к прекращению уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления в деянии лица (чаще всего директора) согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Директору общества важно знать о том, что обыск производится на основании постановления следователя, которое следователь обязан предъявить перед началом обыска. Обязанность по вручению копии постановления у следователя законодателем не закреплена
Что касается обыска в жилище директора или работников общества, то важно учитывать, что согласно ст. 165, ч. 3 ст. 182 УПК обыск в жилище производится на основании судебного решения.
Таким образом, перед началом обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях производства обыска в жилище — судебное решение, разрешающее его производство.
Обыск начинается...
До начала обыска следователь обязан предложить Вам, как участнику следственного действия, добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ссылка на такие предметы и документы приводится в постановлении о производстве обыска).
Как участнику следственного действия, в помещении которого производится обыск, предпринимателю необходимо учитывать, что при отказе добровольно открыть какие-либо ниши, сейфы, хранилища, замки они могут принудительно вскрываться, спиливаться.
В ходе обыска правомерным будет являться запрет следователя покидать помещение присутствующим, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.
Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.
Поскольку в ходе обыска обычно возникает осознание того, что предпринимательский риск превратился в начало большого пути по коридору судебной системы, предприниматели приходят к правильному умозаключению о необходимости реализовать свое право на судебную защиту, гарантированное ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, посредством приглашения адвоката в качестве представителя или защитника для участия и консультаций при производстве следственных действий с их участием. Право каждого в любой сложной жизненной ситуации, и не только, закреплено в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. Квалифицированную юридическую помощь по уголовным делам в нашей стране вправе оказывать только адвокаты.
Адвокат вправе присутствовать в качестве защитника лица, в помещении которого производится обыск.
При производстве обыска составляется протокол, копию которого обязаны вручить лицу, в чьем помещении или жилище произведен обыск.
Специфика производства обыска по уголовным делам экономической, в том числе налоговой направленности, заключается в том, что могут быть изъяты личные документы и денежные средства предпринимателя, происхождение которых потом может быть крайне затруднительно доказать следователю. Если доказать легальность источника дохода не удастся, на изъятое имущество может быть наложен арест в счет обеспечения гражданского иска или приговора по делу в будущем.
Арест на имущество может быть наложен не только на физическое имущество, но и на счета в банках, инвестиционные, брокерские счета, счета юридического лица, что также является риском и может служить способом блокировки операционного оборота денежных средств общества.
Предпринимателю важно знать, что перед началом производства обыска в его жилище или офисе закон наделил его правом на приглашение представителя, защитника — адвоката. Своевременное обращение к адвокату с просьбой об участии в обыске позволит вам сэкономить нервы, ознакомиться с постановлением о производстве обыска, протоколом не просто формально, а с пониманием того, какими правами Вы наделены, какие законные способы защиты Вы можете использовать, чего делать не вправе. Присутствие вашего адвоката при производстве обыска позволит Вам также оценить целесообразность обжалования действий сотрудников правоохранительных органов, обыска в частности.
Обыск зачастую в следственной практике сопровождается допросом предпринимателя в качестве свидетеля или подозреваемого. При допросе свидетеля присутствие адвоката не является обязательным, в отличие от допроса подозреваемого, однако предложен Вам будет защитник по назначению органов следствия, который далеко не всегда преследует цель по защите Ваших интересов.
Таким образом, российский предприниматель всегда должен иметь в списке контактов своего телефона номера одного — двух адвокатов, ценность которых он оценит в ходе следственных действий, осознав, что из перипетий судьбы лучше выкарабкиваться вместе с грамотным и преданным помощником, обладающим узкими, но глубокими познаниями в сфере уголовного судопроизводства.
В 21 веке в России данный совет точно не потеряет своей актуальности, позволив Вам защитить свой бизнес.