Приближается крупнейший международный форум этой весны

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Организаторами выступают Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург), а также ведущие вузы Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе.
Тема ЕЭФМ в 2023 году — «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Предложить свое видение развития родных городов и стран в нынешней экономической и геополитической обстановке стремятся более 2 000 экспертов и гостей: ученые; представители власти, бизнесмены и дипломаты. Всего более 11700 зарегистрированных конкурсантов, гостей и экспертов из 96 стран и более 79 регионов Российской Федерации.
В основную программу XIII ЕЭФМ входят 45 конкурсов на самые разнообразные темы: инклюзивные финансы, экология предприятий, муниципальное управление. Молодые ученые рассматривают конкурентоспособность территорий, инвестиции в глобальной экономике, проблемы экономической теории и поведенческой экономики, проблемы предпринимательства в разных странах мира.
Тезисы лучших работ ежегодно объединяются в сборник. Материалы XII ЕЭФМ 2022 года заняли 1000 страниц. Авторы лучших работ получат денежные призы и дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и 2 балла — в магистратуру УрГЭУ — единственного на Урале профильного экономического вуза.
Традиционно в рамках ЕЭФМ состоится Турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь» имени гроссмейстера Анатолия Карпова. В 2023 году программа форума впервые включает и Всероссийские соревнования по самбо. Еще одна новинка — творческий конкурс. Молодые художники до 25 лет представят свои работы перед командой учреждений системы ООН в России. 15 лучших будут выставлены на Фестивале культур в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
Руководители 60 российских и иностранных вузов съедутся на ежегодный Совет ректоров в рамках ЕЭФМ, где наметят меры взаимной поддержки в сфере образования. Между университетами будут заключены новые соглашения о сотрудничестве.
Впервые в истории ЕЭФМ 24 апреля 2023 года при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» состоится медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В нем примут участие руководители более 40 СМИ стран СНГ. В рамках пленарного заседания выступят с докладами медиаменеджеры международного уровня.
На тематических секциях обсудят вопросы, связанные с ежедневной работой СМИ в 2023 году. Для журналистов и работников пресс-служб муниципалитетов запланированы мастер-классы с ведущими профессионалами отрасли.