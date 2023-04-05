Приближается крупнейший международный форум этой весны

Тема ЕЭФМ в 2023 году — «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Предложить свое видение развития родных городов и стран в нынешней экономической и геополитической обстановке стремятся более 2 000 экспертов и гостей: ученые; представители власти, бизнесмены и дипломаты. Всего более 11700 зарегистрированных конкурсантов, гостей и экспертов из 96 стран и более 79 регионов Российской Федерации.