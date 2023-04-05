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Реклама с «непристойным» изображением возмутила жителей Уссурийска

4 апреля 2023, 22:49
Фото: 1MI
На рекламных щитах улиц Уссурийска расположилась новая реклама с изображением сомнительного характера. Горожане не знают, как реагировать и к кому обращаться по столь щепетильному вопросу.

День 4 апреля для жителей Уссурийска начался так же обычно, как и другие до этого. Но, выйдя на улицу и взглянув наверх, они буквально обомлели от увиденного.

По всему городу на рекламных щитах расположился новый плакат. И все бы ничего, но центральное изображение вызвало сомнение у горожан. Многим показалось, что мазок краски, на котором написан текст для продвижения услуг по ремонту, очень уж похож на фаллический символ.

Как реагировать на картинки, развешанные по городу, люди не знают. Но больше всего их волнует вопрос, какие ассоциации такая реклама может вызвать у маленьких детей.

Неизвестно, намеренно ли компания создала такой постер в погоне за бурными реакциями и обсуждениями. Конечно, каждый мыслит в меру свой испорченности, однако малярная кисточка слишком непристойно изображена на фоне желтого пятна. Особенно это заметно издалека.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в одном из жилых домов Уссурийска разлетаются стёкла от летящих с дорогих камней. Власти бездействуют.

#Общество#Приморский край#Уссурийск#Новости
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